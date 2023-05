Legg vekk sex-triksene du har lært på internett

Kvinnens orgasme har blitt ignorert siden tidenes morgen. Nå virker det som det har blitt en manndomsprøve i stedet.

Det har blitt kult å være en fyr som får damer til å komme. Men kanskje det har gått litt langt, skriver Inger Blom Huus.

Inger Blom Huus Student og journalist i Studvest

Det er en ny sextrend i vinden, nemlig kvinnens orgasme. Eller, i hvert fall ideen om å få en kvinne til å komme. Det virker som at unge menn legger ned en større innsats for å få jenter til å komme enn noensinne før. Hensikten er kanskje god, men får ofte et feilslått resultat: Det virker nemlig som at det ofte handler om å ivareta menns usikre maskulinitet, fremfor kvinnens nytelse.

Det er i hvert fall mitt inntrykk.

I utgangspunktet er det flott at damenes orgasme kommer i fokus. De siste årene har det vært mye snakk om det såkalte «orgasmegapet» eller «nytelsesgapet». Undersøkelser viser nemlig at heterofile kvinner mye sjeldnere oppnår orgasme sammen med en partner, sammenliknet med heterofile menn. Ifølge en amerikansk undersøkelse fra 2015 oppga hele 95 prosent av heterofile menn at de vanligvis eller alltid kommer under sex, mens kun 57 prosent av kvinner svarte det samme. Det er unektelig kjip statistikk.

Mange faktorer bidrar til statistikken. Historisk har kvinnelig begjær vært tabubelagt og undertrykt. Dessuten sørger biologien for at det ikke er nødvendig for reproduksjonen at kvinnen får orgasme, og kanskje har det kommet ut av fokus av den grunn. Inntil nylig var også klitorisen som Loch Ness-monsteret: Man trodde at den fantes, men ingen visste hvor den var.

Nå virker det som at trenden har snudd.

Det har blitt kult å være en fyr som får damer til å komme. I den grad voksne menn skryter av sine sexbragder, handler det ikke lenger om hvor stor penisen hans er eller hvor lenge han varer før han kommer. Det handler om hvor mye skills han har for å få kvinner til å komme.

Å gud, som det skal kommes! Gutta har vært på internett og lært seg hvor klitoris ligger, og nå skal det slikkes og fingres og bankes og gnikkes og hamres og suttes helt til kvinnen rister av nytelse og bekreftelse overfor mannens evner. Gutta får A for effort, men glemmer at det kun er jusstudenter som kommer av gode karakterer.

Forstå meg rett – de fleste damer har jo lyst til å komme, de også. Men det finnes ingen bombesikker oppskrift på hvordan en kvinne skal oppnå klimaks. Hva som funker, varierer fra person til person.

I relasjoner hvor man ligger med den samme personen over tid, er det enklere å finne ut av ting sammen. Men la oss være ærlige, mye av liggingen som skjer i dag, skjer med noen man ikke har et så nært forhold til, ofte på fylla. Relasjoner og situasjoner hvor verken grunnleggende respekt, kjærlighet eller nervesystemet er på plass, altså. Uforpliktende og tilfeldig sex er ikke et godt grunnlag for å endre orgasmestatistikken.

Så ikke vær skuffet om du ikke får det til på første forsøk. Eller andre. Eller tredje. Det handler ikke om dine skills, det handler ikke om deg. Legg de innlærte triksene på hyllen, og lytt til personen du er med.

For ingen kvinner har lyst til å få dårlig samvittighet i møte med en skuffet manns valpeblikk når de sier de ikke kommer til å komme denne gangen. Det blir slitsomt når mannens seksuelle selvtillit avhenger av hvorvidt du får spontane muskelsammentrekninger i bekkenmuskulaturen eller ei.

Selvtilliten må mannen nemlig stå for selv.

Teksten ble først publisert som kommentar i studentavisen Studvest.