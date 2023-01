Politikk betyr noe

Mitt evige prosjekt er å skape et samfunn med muligheter for alle.

Erna Solberg, her i debatt med statsminister Jonas Gahr Støre i Stortinget, mener inkludering i arbeidslivet ikke skjer av seg selv.

Erna Solberg Partileder for Høyre

BT-kommentator Hans K. Mjelva hevder 2. januar at det kun er mangel på arbeidskraft som skal til for å få flere inn i arbeidslivet. Det er en for enkel analyse.

Dersom det var slik, ville vi sett langt bedre resultater i tidligere runder med stor etterspørsel etter arbeidskraft. Tvert imot har vi opplevd det motsatte, og det er det vi har forsøkt å ta lærdom av.

Samtidig har vi et langt mer komplisert arbeidsliv nå enn i gamle dager. Veien inn er mye tøffere for alle som av eller annen grunn har falt utenfor.

Mitt evige prosjekt, både som partileder og statsminister, har vært og er fortsatt å skape et samfunn med muligheter for alle. Hvor vi opplever å bli sett for den vi er og det vi kan, ikke for den sykdommen eller funksjonshemningen vi har. Derfor er arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet viktig for meg.

Ferske tall viser at flere får ta del i arbeidslivet. Én av grunnene til det er at mange bransjer og bedrifter har et stort behov for arbeidskraft.

Men inkludering i arbeidslivet skjer ikke av seg selv bare fordi bedriftene mangler arbeidskraft. Også i oppgangstider har det vært sånn at vi ikke har klart å inkludere flere av dem som står utenfor.

Og til tross for økt økonomisk vekst og økt deltakelse i arbeidslivet har vi sett før at Nav-køene ikke har blitt kortere. Og i den køen står mange som har vært utenfor arbeidslivet lenge.

Det finnes ingen quickfix for å inkludere flere. I tillegg til en arbeidsgiver som mangler arbeidskraft, vil vi alltid være avhengig av en arbeidsgiver som tør. Og av å utvikle gode tiltak som hjelper dem som av ulike årsaker ikke har en CV som er helt A4.

I regjering jobbet vi derfor systematisk og målrettet for at de som kan jobbe, skal få muligheten til å jobbe. Også når ledigheten var lav.

Da jeg var statsminister, tok vår regjering initiativ til en inkluderingsdugnad. Ønsket var å gi flere personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne en plass i arbeidslivet, og vi satte et ambisiøst mål om at fem prosent av nyansatte i staten skal være i inkluderingsdugnadens målgrupper. Formålet var å få alle arbeidsgivere der ute til å forstå viktigheten av at de selv inkluderer.

Vi la også frem Utdanningsløftet, en helhetlig pakke for kompetanseheving fra videregående til høyere utdanning og fagskoler. Økt lærlingtilskudd, flere studieplasser og flere fleksible utdanningstilbud er noen av tiltakene. Fordi vi vet at formell kompetanse blir en stadig viktigere billett inn i arbeidslivet.

Vi gjorde også forenklinger i lønnstilskuddsordningen, for å legge til rette for økt bruk av tiltaket. Vi styrket Navs markedsarbeid slik at de ble bedre rustet til å møte virksomhetene på en bedre måte så snart behovet melder seg.

Vi satset på digitalisering for å gjøre Nav mer tilgjengelig og enklere å forholde seg til. Og vi har oppfordret bedrifter som trenger arbeidskraft, til å ta kontakt med Nav, slik at vi kan inkludere flere av dem som står utenfor.

Under pandemien prioriterte vi å bruke de store pengene på å holde næringslivet i gang. Vi trenger både arbeidskraft og arbeidsliv.

På kompetanseheving vil vi gjøre enda mer. Det viktigste blir å følge opp fullføringsreformen som vi la frem i regjering. Den gir voksne rett til å fullføre videregående opplæring uavhengig av alder.

Det er riktig som Mjelva påpeker, at frafallet starter i ungdomsskolen. Om kort tid skal Høyre legge frem et forslag til ungdomsskolereform, som skal sikre at flere fullfører grunnskolen. Det er viktig for videre skolegang og veien inn i arbeidslivet.

Like viktig som å få flere i jobb, er at de har en jobb å gå til. Derfor må vi gjøre det enklere, og ikke vanskeligere, å starte og drive bedrift i Norge. Vi må ta ned den politiske risikoen norsk næringsliv nå opplever.

Bedriftene er alvorlig bekymret for at investeringsmulighetene svekkes. Da kan vi ikke gi dem ekstraregning på flere milliarder kroner i økt arbeidsgiveravgift og formuesskatt, slik regjeringen gjør.

Vi må ha gode, forutsigbare rammevilkår som gjør det mulig for bedriftene å lykkes og ansette flere i fremtiden. Bare da kan vi skape et samfunn med muligheter for alle. Men for å få til det, trengs det gode politiske løsninger.