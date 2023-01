Årets beste og verste tid opplevde vi på sykehus

Takk til helsevesenet og alle gode hjelpere vi har møtt på vår vei!

Agnes ble innlagt på Haukeland på julaften, men er nå heldigvis skrevet ut av sykehuset.

Kaia Tetlie Mamma

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Livets fineste gave kom to måneder før jul, da vår datter Agnes ble født på Rikshospitalet. Men på dagen åtte uker senere ble hun lagt inn på Haukeland med RS-virus og trengte pustehjelp.

På nyttårsaften ble vi utskrevet fra sykehuset, og når jeg ser tilbake på året som har gått, er jeg utrolig takknemlig for norsk helsevesen og velferdsstaten.

Vi hører til stadighet historiene om alt som ikke går så bra, så jeg tenker det er minst like viktig å få frem det som går bra.

Kaia Tetlie ønsker å takke alle som jobber i helsevesenet.

Helt siden vi var inne til vår første svangerskapskontroll i vår, har vi fått førsteklasses behandling hele veien.

Vi har fått månedlige kontroller på sykehus og helsestasjon, hjemmebesøk av helsesykepleier før og etter fødsel, en fin fødselsopplevelse med verdens beste jordmor, Kamilla, en kjapp og effektiv hasteoperasjon, årets fineste dager på barselavdelingen med gode og trygge hjelpere (og overraskende god mat!), og god oppfølging av både Agnes og meg etterpå.

På juleferie i Bergen ble vi tatt godt vare på av lege og sykepleier på legevakten på julaften. Og vi fikk slippe inn på Haukeland da vi sto utenfor halv fire på natten, og behandling ble raskt satt i gang.

Trygt, hyggelig og dyktig helsepersonell har tatt seg godt av både syk baby og syke og bekymrede foreldre, selv i en situasjon med mange innleggelser og høyt sykefravær.

Og alt dette har vi betalt null kroner for. For dette er vårt felles sikkerhetsnett gjennom velferdsstaten, noe jeg er uendelig takknemlig for.

Les også Tallet på RS-syke barn stiger. Lillyann (fem uker) får hjelp med å puste.

Så skal det selvsagt sies at velferdsstaten er langt fra perfekt og fortsatt har forbedringspotensial. For eksempel burde helsevesenet slippe å kutte kostnader med flere hundre millioner, kvinnehelse bør åpenbart prioriteres høyere, mye hos Nav kan og bør bli bedre, flyktningers trygd bør ikke avkortes etter partners inntekt, trygdene bør økes, og vi bør åpenbart ha et sikkerhetsnett som sikrer at ingen må stå med luen i hånden for å få utdelt mat.

Mye kan bli bedre, men mye kunne vært utrolig mye verre. Og i en tid med krig i Europa, og mye uro mange steder, skal vi også huske å sette pris på hvor godt vi har det.

Så takk til helsevesenet og alle gode hjelpere vi har møtt på vår vei.

Godt nytt år, måtte 2023 ta seg opp!