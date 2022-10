Derfor er kaldere kontorer en dårlig idé

Strømsparing kan skade produktivitet og helse.

«Noen vil oppleve at 19 grader er tilstrekkelig, mens andre må kle seg i både stillongs og ullgenser for å holde ut» skriver Pål Lillebø fra Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening.

Pål Lillebø Styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norske ledere skrur nå ned termostatene i kontorlokalene. De samler de ansatte på færre kvadratmeter og reduserer lyskildene. Alt for å redusere strømkostnadene. Det kan koste mer enn å holde temperaturen på et normalt nivå.

Galopperende strømpriser og strømregninger som ledelsen frykter vil gi bunnlinjetallene rød farge, har gjort at mange virksomheter tenker alternativt på sitt strømforbruk. Flere har allerede varslet om at de vil senke innetemperaturen.

Andre fyller opp en og en etasje med medarbeidere, og lar resten stå tomt. Fornuftig ut fra et kostnadsperspektiv, men hva gjør det med produktiviteten og helsen til medarbeiderne?

«For lav temperatur i lokalet kan gi høy temperatur i samtaler med både tillitsvalgte og verneombud», skriver Pål Lillebø.

Mange arbeidsgivere vil nok mene at det ligger godt innenfor styringsretten å bestemme en lavere innetemperatur, uten å ta med de ansatte på råd. Det er mulig, men det er verken god styring eller god ledelse.

I bedriftshelsetjenesten arbeider vi mye med å forebygge sykdom hos medarbeiderne. Et fysisk miljø som ikke oppleves som tilfredsstillende, går ut over produktiviteten – og påvirker også trivsel i stor grad. Og det er før vi har kommet til regnestykket med kostnader ved sykmeldte medarbeidere.

Noen vil oppleve at 19 grader er tilstrekkelig og kan vandre rundt i shorts og T-skjorte, mens andre må kle seg i både stillongs og ullgenser for å holde ut. For majoriteten av oss vil Folkehelseinstituttets anbefaling om en temperatur mellom 20 og 22 grader være behagelig.

Hvilken temperatur vil du helst ha på kontorer? Minst 23 grader 21–22 grader 19–20 grader Maks 18 grader

Når temperaturen ikke er regulert i lovverket, er det fornuftig å se på utgangspunktet for arbeidsmiljøloven. Der står det at arbeidsgivere skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

For lav temperatur i lokalet kan gi høy temperatur i samtaler med både tillitsvalgte og verneombud. Derfor bør arbeidsgivere som vurderer å skru ned varmen, ta en runde med de ansattes representanter.