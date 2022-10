Slik påvirker solen klimaet

Dagens klimaendringer kan ikke bortforklares med naturlige sykluser påvirket av solen.

«Det har ikke vært nevneverdige endringer i solinnstrålingen de siste par hundre årene», skriver klimaforsker Erik Kolstad.

Erik Kolstad Klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret

I BT hadde jeg nylig glede av å lese Aftenpostens artikkel om Reidar Müller, som finner gamle trestokker bevart i myrer og tjern i høyfjellet. For cirka 10.000 år siden vokste det nemlig trær høyt over dagens tregrense, og det er disse han leter etter og daterer for å bidra til å kartlegge klimaet vårt på den tiden.

At det tidligere har vokst trær i fjellheimen, blir ofte trukket frem som et argument for at dagens klimaendringer er naturlige. Argumentet er: Dersom det var like varmt eller enda varmere enn i dag for så lenge siden, lenge før vi begynte å slippe ut CO₂, må også den oppvarmingen vi opplever i dag, ha en naturlig og ikke-menneskeskapt årsak.

Hadde det bare vært så vel. Argumentet faller dessverre fordi det ikke tar hensyn til at oppvarmingen i dag og oppvarmingen den gang har to ulike og uavhengige årsaker.

De varme forholdene for flere tusen år siden var en konsekvens av langsomme endringer i hvordan jorden beveger seg rundt solen, mens dagens oppvarming skyldes en rask økning i mengden drivhusgasser som CO₂ og metan. Dette blir tatt opp i artikkelen, men jeg skal prøve å forklare det mer inngående her.

I løpet av et år roterer jorden en gang rundt solen. Det er intuitivt for oss å se for oss dette som en sirkelbane, der jorden er like langt borte fra solen hele tiden. Kopernikus trodde også det var slik på 1500-tallet, men Kepler regnet ut tidlig på 1600-tallet at både jorden og de andre planetene går i ellipseformede baner.

Dette gjør at jorden er nærmere solen på noen tider av året enn andre. I våre dager er jorden nærmest solen tidlig i januar og lengst borte fra solen tidlig i juli. Avstandsforskjellen utgjør fem millioner kilometer, noe som gjør at nesten syv prosent mer solenergi når jorden i januar enn i juli.

Figur 1. En illustrasjon av hvordan jorden beveger seg rundt solen i løpet av et år.

Dette er viktig for klimaet vårt fordi vi har årstider. For å forstå hvorfor vi har det, kan du se på høyre halvdel av tegningen i Figur 1, der solen er til venstre for jorden. Så tenker du deg at du stikker en pinne gjennom jorden fra Nordpolen til Sydpolen. Du må sørge for at den nordlige halvkule vender svakt bort fra solen (oppover mot høyre), mens den sørlige halvkule vender svakt i retning solen (nedover mot venstre). Pinnen din skal ha en vinkel som er cirka 23 grader fra det vertikale. Så vrir du pinnen rundt slik at jorden roterer en full runde i løpet av et døgn.

Du vil se at Nordpolen vender bort fra solen hele døgnet, mens Sydpolen ligger badet i sollys hele tiden, dag og natt. Dette er situasjonen ved vintersolverv, da det er vinter på den nordlige halvkule etter dagens kalender. Samtidig er det sommer på den sørlige halvkule.

Det neste du gjør er å spole frem et halvt år til juli. Jorden befinner seg da helt på den andre siden, altså til venstre for solen. Du er nå på den venstre halvdelen av figuren. Selv om det ikke vises på tegningen, er jorden nå litt (fem millioner kilometer) lenger borte fra solen enn et halvt år tidligere. Nå er det Nordpolen som vender mot solen hele døgnet, mens Sydpolen ikke mottar en eneste solstråle verken dag eller natt. Det er sommer i nord og vinter i sør.

Figur 2. En illustrasjon av hvordan jordens rotasjonsakse vingler.

Hvert døgn hele året roterer jorden som en snurrebass rundt aksen fra Nordpolen til Sydpolen, men snurrebassen er vinglete. I våre dager peker Nordpolen mot Polarstjernen (Polaris), slik vi ser på Figur 2. Hvis du får øye på den, kan du navigere mot nord uansett hvor du befinner deg på den nordlige halvkule (Polarstjernen er usynlig sør for ekvator fordi jorden er i veien).

Hvis vi spoler 12.000 år frem i tid i tid, har pinnen vridd seg så mye at jorden vender motsatt vei. Nå peker Nordpolen mot Vega, slik den også gjorde for cirka 14.000 år siden.

Det som er viktig for å skjønne hvorfor det var varmere for 10.000 år siden, er at Nordpolen den gang pekte mot solen da den befant seg i høyre billedkant av Figur 1, ikke bort fra solen som i dag. Det betyr at den var nærmest solen på den tiden av året som det var sommer på den nordlige halvkule, og det ville ha stått 21. juni under jordkloden i høyre billedkant av Figur 1 (fordi vår kalender er tilpasset årstidene).

Derfor var somrene på den tiden varmere enn i dag. Denne syklusen går veldig sakte, slik at om cirka 10.000 år vil det også være omtrent slik det var for 10.000 år siden, med varmere somre på den nordlige halvkule enn i dag.

Erik Kolstad er klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret. Han har sammen med Øyvind Paasche skrevet boken «Hva er klima».

Det er flere andre ting som påvirker hvor sterk solstrålingen er, for eksempel at aksehellingen (vinkelen som pinnen danner med det vertikale) varierer mellom 22,1 og 24,5 grader. Jo større denne vinkelen er, jo mer ekstreme blir årstidene.

I dag er aksehellingen 23,4 grader, noe som er grunnen til at polarsirkelen i våre dager ligger på 66,6 grader (fordi 90 minus 23,4 er 66,6). Nord for polarsirkelen er det midnattsol ved sommersolverv fordi hele dette området vender mot solen hele døgnet.

Denne syklusen går også sakte. Perioden til aksehellingens syklus er på 41.000 år, det vil si at det går 41.000 år mellom hver gang aksehellingen er 22,1 (eller 24,5) grader. Jordens ellipseformede bane endrer seg med en periode på omtrent 100.000 år.

Hvorfor er dette relevant? Jeg vil fremheve to poenger. Det første er at disse syklusene forklarer hvorfor det vokste trær i høyfjellet for cirka 10.000 år siden. Somrene på den nordlige halvkule var varmere da enn nå fordi jorden var nærmere solen om sommeren enn om vinteren, det motsatte av i dag.

Det andre poenget er at det ofte blir påstått at klimaendringene vi opplever i dag, skyldes endringer som har med solen å gjøre, og dermed ikke menneskelig aktivitet. Dette er ikke riktig, ettersom alle de nevnte syklusene endrer seg mye langsommere enn den oppvarmingen vi har opplevd de siste tiårene. Det har ikke vært nevneverdige endringer i solinnstrålingen de siste par hundre årene.

Verden er i dag mer enn én grad varmere enn den var i siste halvdel av 1800-tallet. Det er kun én faktor som kan forklare denne raske oppvarmingen, og det er det økte innholdet av CO₂ og andre drivhusgasser i atmosfæren vår. Disse tar opp en del av den varmen som stråles ut mot verdensrommet, og så stråler de noe av den tilbake mot jordoverflaten.

Det er dette som kalles «drivhuseffekten». Den har alltid vært der, men når det nå er mer av disse gassene i atmosfæren enn tidligere, kommer det mer varme inn enn det går ut.

Jo lenger vi venter med å få kontroll på utslippene, jo sterkere vil denne uheldige effekten bli.