Hvorfor skulle det være «ekkelt» å amme en treåring?

Amming er positivt for barnet – uansett om det er tre måneder eller tre år gammelt.

«Forskning støtter at amming utover spedbarnsalder er gunstig for både mor og barn», skriver innsenderen.

Malin Ali Kristiansand

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Amming. Det engasjerer meg. Jeg har tidligere skrevet flere avisinnlegg om temaet for å prøve bidra til en normalisering av amming, uansett alder.

Nylig hadde jeg en samtale med en bekjent som jobber i barnehage. Hun fortalte meg at på personalrommet hadde de diskutert en mor til et av barnehagebarna som ammet sin treåring. Reaksjonene blant de ansatte var et sukk og himlende øyne. Det gjør meg trist og irritert å høre om holdinger som dette.

Det er helt OK at hver og en av oss har sin personlige grense på hvor lenge det føles rett å amme egne barn, men kan vi ikke ha forståelse for at andres grense kan være ulik ens egen?

Les også Brystpumpe-trøbbel: «Hvordan kan noe så naturlig være så flaut?»

Det virker som om mange synes det er «ekkelt» eller «upassende» når barnet kan gå og/eller spørre om puppen selv.

Jeg synes det er rart at skreddersydd næringsinnhold, pre- og probiotika for å styrke tarm og immunforsvar skal være noe negativt? Lar vi den seksualiserte puppen trumfe over fordelene her? Amming er amming uansett om barnet er tre måneder eller tre år gammelt. Punktum.

Hvordan reagerer du hvis du ser en mor amme sitt tre år gamle barn? Mest positivt Mest negativt Nøytralt

Hvor lenge man opplever det som innafor at noen ammer barnet sitt, er styrt av kultur og/eller lite kunnskap om amming. Lite kunnskap skårer høyt i den vestlige kulturen, mener jeg.

De som ønsker en naturlig ammeslutt, kan gjerne få spydige spørsmål om ammingen skal forsette til barnet skal konfirmeres. Har man tilegnet seg litt kunnskap, vet man at de fleste barna mister evnen til å die i et sted mellom to og syv års alder.

Malin Ali er engasjert i spørsmålet om amming.

Jeg har hørt flere mødre fortelle om at det er personer, helsestasjoner og barnehager som i flere tilfeller problematiserer ammingen. La oss si at tilvenningen i barnehagen drar ut. Kutt amming. Sover barnet dårlig? Kutt amming. Spiser barnet dårlig? Kutt amming.

Hvorfor snur vi ikke på det?

Drar tilvenning i barnehage ut? Så flott at barnet da får avreagert og gjenfunnet trygghet ved brystet. Sover barnet dårlig? Så flott det får tilført melatonin fra morsmelk. Spiser barnet dårlig? Så flott at barnet i det minste får i seg god næring og vitaminer fra morsmelk.

Les også Viss staten ikkje vil ta ansvar for ammehjelp, burde dei ha skamvett nok til å betale dei som gjer jobben

Det er så mange fordeler med amming og morsmelk, det er vi alle enige om (så lenge barnet er under et år gammelt.) Når barnet er eldre, ser mange plutselig annerledes på det – til tross for at forskning støtter at amming utover spedbarnsalder er gunstig for både mor og barn.

Vi kan lese på Ammehjelpen sin side at både WHO og Unicef anbefaler at alle barn ammes i minst to år, så lenge mor og barn trives med det. I tillegg har den amerikanske barnelegeforeningen (AAP) nylig oppdatert anbefalingene sine omkring amming. I 2022 utvidet de til minst to år («2 years or beyond») hvis mor og barn trives med det.

Den oppdaterte anbefalingen er blant annet forankret i forskning der langvarig amming knyttes til redusert risiko for blant annet diabetes type 2, høyt blodtrykk, brystkreft og eggstokkreft hos den som ammer.

Alle er enig om at amming er bra for en ettåring. Men det er også bra for de eldre barna, mener Malin Ali.

Jeg vil ha en holdningsendring. Jeg vil høre om personer som møter ammede mødre med:

«Ammer du? FANTASTISK! Helsefordeler for både mor og barn.»

Ingen skal holde skjult at de ammer barnet sitt, i frykt for andres reaksjon og mening. Det er viktig med åpenhet for å amme barn i ulike aldre, det kan forhåpentligvis hjelpe oss et stykke på vei til å endre negative holdinger som er knyttet til det.

Det er dessverre mange som er usikre på om de bør avslutte ammingen før barnet og mor egentlig er klar for det, og det er basert på alle fordommene. Det er så trist. Vi må stå opp mot fordommene, dele kunnskap og støtte alle mødre til å amme så lenge det føles rett for mor og barn.

Å støtte amming er barnehelse, kvinnehelse og folkehelse.