Kulare å pule

Vi trenger ikke mer puritanisme.

Grove tekster er ikke noe nytt. Elin Sebjørnsen lurer på hvilken stein lærerne som ville boikotte Kamelen-konsert har sovet under.

Elin Sebjørnsen Mamma og lærer

Jeg var ikke den eneste noenogfemtiåringen som sang med da 50 Cent ville ta oss med til Candy shopen og smake litt på lollipoppen, da han holdt konsert her i byen sist høst.

Likeledes gauler vi med når A-laget forteller om at selv de som tyter, får pikk.

UGK synger: «Pregnant pussy is the best you can get, fucking a bitch while her baby sucking dick». Jo, det er grove greier.

Men, er det greit på engelsk, mens på norsk må vi frem med pekefingeren?

Kuk og fitte er helt ute. Johnny Cash er vår mann, selv om han synger: «I shot a man in Reno, just to watch him die». Ganske voldsomme greier, det og, eller?

Frank Zappa og «Bobby Brown» spiller jeg glatt på full styrke i klasserommet – og gjerne ellers. Er det en tekst som er godkjent for dagens unge?

Frank Zappa (1940–1993) mente at sensur var som å behandle flass med å hugge av hodet, skriver innsenderen.

Godeste Zappa har ellers sagt mye klokt i sitt liv, blant annet om Parents Music Resource Center, som anklaget musikere for å ha tekster med «harmful content» (skadelig innhold, red.anm.). Zappa mente at sensur var som å behandle flass med å hugge av hodet. Det samme kan sies om denne debatten.

Lærerne på Skranevannet gikk ut og sa at de ikke ville la sine elever delta på Kamelen-konsert fordi han har grove tekster og er en dårlig rollemodell. Siden har diskusjonen tatt all verdens svinger. Jeg velger å forholde meg kun til dette med de grove tekstene – og lurer på hvilken stein de har sovet tungt under, de som ikke har hørt på musikk etter 1960.

Bergensgruppen A-laget, her fotografert i 2007, står bak sangtittelen som innsenderen viser til i overskriften.

Populærmusikken er nemlig full av både hor og fyll. Noen ganger ikke helt i den språkdrakten, men dog. George Michael sang: «I want your sex» og fikk på pungen (...) så det holdt. En eller annen irriterende trønderlåt går noenlunde slik: «- ... vil du værra med meg hjem i natt ...» Hallo, han mener ikke for å se på frimerkene, altså.

Er det noe vi ikke trenger mer av, er det puritanisme og en gammel-testamentlig tilnærming til den moderne verden. De fleste ungdommer – og noen voksne – skjønner nok at det er more to it enn bare det antatt groveste i tekstene i mye av musikken som formidles.