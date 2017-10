Ingen burde prise eller hylle disse arkitektene som tar millioner for å ødelegge en bys særpreg.

«Det er en grunn til at hele frontfasaden er dominert av et enormt vindu mot Bergen, Norge og resten av verden», skriver Frode Bjerkestrand om den nye Kunsthøgskolen.

Dette må være den teiteste setningen noen gang. De glor vel bare rett ut i Store Lungegårdsvannet eller andre fasader på den stadig brytende arkitekturen av fornyingskåte politikere og arkitekter. Det er ikke dette som får turistene til å strømme til fra alle verdens kanter. Skulle de ha hatt en utsikt mot Bergen burde bygget vært plassert på et av fjellene. Resten av landet og verden for øvrig må man benytte TV og internett for å få et vindu mot.

FOTO: HELMINE SYVERTSEN

For en som har levd i denne byen i over femti år er den gått på vei til å miste alt særpreg grunnet en total mangel på forståelse for tradisjon og et grelt forsøk på å storbyprege Norges største «bygd». Steinørkener og signalbygg som bryter med byens særpreg er kanskje det minst tiltrekkende ved Bergen slik endringen har vært de siste 3–4 tiår.

Høye blokker i strandsonen som fjerner utsikten til sjøen for både høyereliggende boliger og alle småhusene. Utfyllinger av vannarealer som både ødelegger for motorbåtforeninger og dem som før hadde utsikt til sjøen. Privatisering av strandsoner som innskrenker muligheten til båtreisende å bunkre både drivstoff og mat i et politisk spill om og rasere alt som har med tradisjonell sjøfart å gjøre og flytte det over til bil og vogntog.

Vi er i ferd med å redusere en stor havneby til en broket bygd uten særpreg med mislykket forsøk på å kopiere Europas flate millionbyer, der de må sette opp fjellene og utkikkstårn selv.

Det verste med denne nye arkitekturen med glass, aluminium og andre blanke fasader er blendingsfaktoren de dagene solen står på. Vinduer generelt er ikke noe problem fordi de bare gir et og annet glimt av solen, mens refleksjonene fra glassfasader kan i de verste tilfellene være hundrevis av meter. Enten man er sjøfarende, fotgjenger, syklist eller bilist er blending fra fasader rett og slett trafikkfarlig.

Det er ikke få ganger jeg har kommet i 60 km/t og måttet knipe øynene igjen på grunn av alle disse nye speilene, men verst er det definitivt når man sykler blant gående på fortau. Jeg skjønner ikke hvor veimyndighetene har gjort av seg, og aller minst hva pokker disse overbetalte politikerne tenker på når slike fasader tillates. Spesielt da langs sterkt trafikkerte veier.

Fra Løvstakksidens boligområder forsvinner både Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet i takt med boligbygging på sterkt forurensede tomter. Det blir stadig mer tak å se på skakk nymotens arkitektur som bygges så lavt at stormfloen vil stå på stuegulvet før eller siden. Samtidig som Rieber snart har fylt igjen Solheimsviken og gjort det umulig for småbåtreisende å komme seg til butikken uten å måtte betale parkeringsgebyr.

Men tilbake til begynnelsen. Ingen burde prise eller hylle disse arkitektene som tar millioner for å ødelegge en bys særpreg. I stedet burde de landsforvises til de har lært seg arkitektur som smelter inn i omgivelsene og ikke stikker seg ut som fyrtårn på flat mark.