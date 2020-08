Gufs fra fortiden med Høyre

En bymiljøtunnel hører hjemme i forrige århundre.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Stengingen av Bryggen og Torget har nok ikke vært en slik katastrofe som de mest negative prøver å fremstille, mener Heine Johansen (V). Foto: Hedvig Idås

Debattinnlegg

Heine Johansen Politisk nestleder i Bergen Venstre

Charlotte Spurkeland skriver fredag 31. juli om hvorfor Høyre av uforståelige grunner fremdeles ønsker å få bygget den såkalte bymiljøtunnelen mellom Sandviken og Dokken.

Ideen om å bygge en tunnel under Bergen sentrum er ikke ny. Den ble faktisk klekket ut allerede på nittitallet, i en periode hvor mange politikere fremdeles planlagte for at biltrafikken var det eneste saliggjørende. Den skulle vokse inn i evigheten.

Det er denne politikken som gjør at vi har en så sterk byspredning i Bergen. I dagens samfunn har de fleste forstått at vi må begrense biltrafikken, både for å fortsette å ha et bærekraftig samfunn, og for å bidra til å møte Norges klimaforpliktelser.

Vi har i sommer et prøveprosjekt med stenging av Torget og Bryggen. Spurkeland går langt i å omtale stengingen som en fiasko, før prøveprosjektet er ferdig og før det er gjort noen undersøkelser av hvilke effekter det har hatt.

Hun begrunner dette blant annet med at noen sentrumsgater har fått økt trafikk. Det virker som om hun glemmer poenget med prøveprosjektet: At vi skal høste erfaringer som kan vise hvordan vi kan få Bryggen bilfri (men ikke banefri) på permanent basis.

Jeg er sikker på at når vi skal evaluere prøvestengningen på Torget og Bryggen, så kommer ikke alt til å være perfekt. Å evaluere og gjøre bedre ligger nettopp i prøvens natur.

Likevel har det nok ikke vært en slik katastrofe som de mest negative prøver å dømme den til. Tar man seg en tur på Bryggen eller Torget en vilkårlig dag, vil man se at det ikke har blitt dødt og folketomt, men at det derimot vrimler av mennesker der.

Det altså lite som tyder på at næringslivet der har gått på store tap på grunn av stengingen.

Spurkeland peker på at stengingen har ført til økt trafikk i noen sentrumsgater. Evalueringene som blir gjort i etterkant av stengingen, vil vise i hvilken grad dette er tilfelle.

Hvis Spurkeland virkelig er bekymret for trafikkøkningen, er det helt ulogisk at hun skal være for bymiljøtunnelen. Bymiljøtunnelen vil ha svært ødeleggende effekt både for Sandviken og den nye bydelen som er under planlegging på Dokken.

På Dokken er det allerede i dag over 18.000 daglige passeringer i snitt, i en gate som vi allerede i 2007 regulerte som miljøgate. Området, som skal bli et nytt bolig- og næringsområde, trenger ikke mer biltrafikk – men mindre. Verken Dokken eller Sandviken har bruk for å bli nye trafikkmaskiner i størrelsesorden Danmarks plass.

Tunnelen som Høyre vil bygge, gjør byen mer tilgjengelig for bil. Men samtidig gjør den også store byområder utilgjengelig for barnefamilier, gående og syklende. Det er byutvikling som hører hjemme i forrige århundre.

I en tid hvor næringslivet i sentrum sliter, må vi ikke planlegge for å ødelegge enda flere deler av bysentrumet, hvor folk bor og lever.

Vi må tilrettelegge for at flere kan bo i og bruke byen. Da er det plass til folk, lekeplasser og grønne lunger – og ikke mer bilvei - som er svaret.