Skal seilskipene seile sin egen sjø?

Abid Raja må endre kursen og ta seilskipene om bord i sin videre håndtering av koronakrisen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Statsraaden-direktør Haakon S. Vatle etterlyser krisehjelp fra staten. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Haakon S. Vatle Direktør Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Det er med en enorm stor skuffelse vi leser dagens reviderte budsjett og finner at verken «Statsraad Lehmkuhl» eller de to andre norske seilskipene er hensyntatt.

For «Statsraad Lehmkuhl» er dette kritisk, og vi setter nå vår lit til at dette følges opp – og at det handles raskt.

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl har måttet kansellere alle tokt og skjærgårdsturer fra april og frem til 26. august. Inntektstapet vil komme på 21.454.750 kroner.

Stiftelsen har i forbindelse med covid-19 sendt to søknader til Kulturdepartementet. En separat søknad (sendt 1. april) for «Statsraad Lehmkuhl», om fremskyndet vedlikehold, og en søknad (sendt 16. april) på vegne av både «Statsraad Lehmkuhl», «Christian Radich» og «Sørlandet» som gjelder inntektstap. Ingen av søknadene er besvart. Vi har gjentatte ganger bedt om møte med kulturministeren, men har ikke fått svar.

2020 lå an til å bli den beste sesongen noensinne for stiftelsen. De aller fleste toktene har vært utsolgt i lang tid, og vi måtte til og med sette opp ekstra tokt i år. Forhåndssalget til skjærgårdsturene i mai og juni var også veldig lovende.

12. mars stengte vi Statsraaden Bar & Reception og permitterte alle baransatte. Hele besetningen på skipet er permittert, og vi sitter igjen med tre kontoransatte i halv stilling. Vi tar høyde for å kunne seile igjen først i slutten av august 2020.

Stiftelsen som driver «Statsråd Lehmkuhl» prøver å bruke koronavåren til nødvendig vedlikehold, men savner økonomisk hjelp fra staten. Foto: Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl

«Statsraad Lehmkuhl» har valgt en konstruktiv løsning og fremskynder verftsarbeid. Selv om nesten alle ansatte er permittert, går vi ikke i opplag inneværende periode. Vi er fast bestemt på å komme oss gjennom dette på best mulig måte, og bruker tiden til å forberede oss til den lenge planlagte jordomseilingen og ekspedisjonen i 2021, «One Ocean- Setting Sail for the Future».

Ekspedisjonen starter i september neste år og er en offisiell del av FNs tiår for havet. «One Ocean» er et nasjonalt prosjekt der både Utenriksdepartementet, Næringsdepartementet og store institusjoner innen akademia, forskning, utdanning og næringsliv er partnere. Statsminister Erna Solberg og FNs spesialutsending for hav, ambassadør Peter Thomson, er begge «goodwill-ambassadører» for One Ocean.

Skipet skulle etter planen gå på verft i høst fra medio oktober 2020 til januar 2021. Dette arbeidet har vi nå, i god dialog med verft og underleverandører, fått fremskyndet til april–juli 2020.

Innsenderne etterlyser svar fra kulturminister Abid Raja. Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix

Ved å gå i verft fra april 2020 bidrar også Statsraad Lehmkuhl til å holde AS Norge og samfunnsmaskineriet i gang – for oss selv og for leverandører – et tiltak vi håpet ville bli verdsatt av regjeringen. Vi skal dra vår del av lasset for å komme oss gjennom dette, men det forutsetter at vi har gode støttespillere i tiden fremover.

Ved å bruke våren konstruktivt, får vi frigjort perioden fra oktober 2020 til januar 2021, da skipet egentlig skulle vært i dokking. Dermed kan denne høst- og vinterperioden brukes til alternative inntektsbringende aktiviteter for skipet.

Vi har hatt god og konstruktiv dialog med både stortings-, fylkes- og kommunepolitikere som er positive til vår konstruktive tilnærming ved å fremskynde verftsoppholdet. Bergen kommune har allerede innvilget en ekstra bevilgning på 2 millioner kroner for inneværende dokking, og vi må kunne forutsette at fylke og stat vil følge opp i henhold til innsendte søknader.

Dagens fremleggelse av revidert budsjett er en enorm stor skuffelse og vil kunne få alvorlige konsekvenser for stiftelsen.

Vi ber innstendig om at kulturministeren endrer kursen og tar seilskipene om bord i sin videre håndtering av krisen – det haster.