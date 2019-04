Ta asbest på alvor!

BAGATELLISERER: Byrådet tar for lett på helsefarene ved asbest, mener innsenderen. Det helseskadelige stoffet er registrert i luften i rådhuset i Bergen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Sondre Båtstrand Uavhengig bystyrepolitiker

På grunn av helsefare har bruk av asbest vært forbudt i Norge siden 1985, men vi hjemsøkes stadig av gamle synder. Her i Bergen har det vært en del fokus på funn av asbest i det nå stengte rådhuset, og jeg er lite fornøyd med hvordan kommuneledelsen har omtalt funnene.

I oktober fikk vi høre fra assisterende kommuneoverlege at det er gjort funn av svært lave asbestkonsentrasjoner på rådhuset, og det ble vist til at den anbefalte grenseverdien fra Arbeidstilsynet visstnok skulle være 33 ganger høyere enn funnene. En kommunaldirektør fulgte opp med å vise til samme grenseverdier, selv om Arbeidstilsynet kunne presisere at de omtalte grenseverdiene gjelder industri-, bygg- og anleggsarbeidsplasser og slett ikke kontormiljøer. Byrådet har holdt en rimelig lav profil, men leverte nylig fra seg en sak der funnene ble omtalt som «lave verdier».

Når det gjelder kontorarbeidsplasser, anbefaler Folkehelseinstituttet en maksimal grenseverdi på 0,001 fiber asbest pr. milliliter luft. Funnene i Bergen rådhus er opptil åtte ganger høyere, fremgår det av Rambølls sluttrapport.

I bystyrets mars-møte foreslo jeg sammen med Frp, SV og Rødt at byrådet heretter skal forholde seg til Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima. Mens byrådspartiene stemte imot (!), sikret en samlet opposisjon flertall for forslaget.

Finansbyråd Håkon Pettersen forsikret bystyret om at rehabiliteringen av rådhuset vil sikre at det ikke lenger er fare for asbest, og det er positivt, men jeg forventer samtidig at byrådet følger opp ordren fra bystyret i andre saker. Det er særlig viktig i det store arbeidet med å kartlegge asbest i alle kommunale bygg oppført før 1985. Vi kan ikke akseptere bagatellisering av helsefare.

