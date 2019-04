En ubehagelig sannhet

Trym Aafløy mener vi flår bergenserne med bompenger. I innlegget sitt hopper han bukk over en ubehagelig sannhet, nemlig at bompengene gir oss en bedre by å bo i.

BOMPENGER: - Jeg har aldri møtt en politiker som mener bompenger er en god måte å finansiere infrastruktur på, skriver Erlend Horn (V). Foto: Bjørn Erik Larsen

Erlend Horn Byråd for sosial, bolig og inkludering (V)

Bergensere liker å diskutere, men er heldigvis ofte enige om store, viktige spørsmål. Alle undersøkelser viser at folk flestv il at Bybanen skal bygges ut til flere bydeler, at biltrafikken skal reduseres, at det skal bli enklere å velge kollektivt og lettere å ta seg frem med sykkel.

Det koster penger.

I dag finansieres dette som et spleiselag mellom staten og bilistene. Inntil et flertall på Stortinget blir enige med Venstre om at statene må ta en større del av regningen, er bompengene kommet for å bli.

Jeg har aldri møtt en politiker som mener bompenger er en god måte å finansiere infrastruktur på, men når staten krever at vi bergensere skal finne en milliard kroner i året til viktige prosjekter som Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane, Hjellestadveien, flere sykkelveier og en ny, stor kollektivløsning mot Sotra, er bompenger rett og slett den eneste finansieringskilden vi har.

Bybanen, et bedre busstilbud, flere sykkelveier og bedre tilrettelegging for fotgjengere gir oss en tryggere og triveligere by for små og store bergensere.

Prisen vi betaler er bompenger.

Jeg har fått med meg at Trym Aafløy er mot bompenger, men han sier ingenting om hvordan han da har tenkt å finansiere kollektivtrafikk, sykkelveier, veiutbygginger og bedre infrastruktur.

Vi i Venstre ønsker oss en grønnere og mer levende by.

Dessverre ser det ut til at det eneste Trym Aafløy ønsker seg, er enda mer biltrafikk.

