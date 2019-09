Det er grunn til å være bekymret når den nye filmdirektøren ikke har bakgrunn fra bransjen

Men her er noen forslag til hvordan filmfinansieringen bør være i fremtiden.

NY FILMSJEF: Vi får bare håpe at den nye direktøren liker å gå på kino og se de smale kunstfilmene, og at favorittfilmen hennes ikke er «Løvenes Konge», mener Tommy Næss. Kjersti Mo (til h.) er ny direktør i Norsk filminstitutt. Her med kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) tidligere i september. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Debattinnlegg

Tommy Næss Regissør, manusforfatter, leder for Filmforbundet Vest

Når BT går ut i sin leder 23. september og mener at filmbransjen må fornye seg, angriper de diskusjonen fra en helt feil vinkel.

Dette handler om hvilken historie vi som samfunn og kultur skal støtte. Film er på lik linje med annen kunst et speilbilde av hvem vi er som mennesker.

I år arrangeres BIFF for 20. gang. Festivalens flinke programmerere har innhentet et knippe sterke, internasjonale filmer.

Filmene gir innblikk i andre samfunn, der vi kan lære noe av de historiene som blir fortalt. Ikke bare om ulike kulturer, men også noe om oss selv. Dette er grunnen til at de norske mellommenneskelige historiene er så viktige for oss som samfunn å ta vare på.

Da jeg pitchet en filmidé til potensielle private investorer, var de kjapt inne på spørsmålet om avkastning.

De foreslo at filmen heller skulle lages på engelsk, fordi de mente dette ga større potensial for å tjene penger i utlandet, ikke bare i Norge.

Når en kunstner skal male et portrett, kan ikke modellen diktere hvordan kunstneren skal jobbe og stille krav til hvordan vedkommende skal fremstå i maleriet.

Dette vil frata oss muligheten til å se personen som verden og kunstneren ser den, fordi ansiktet på lerretet er blitt fremstilt slik vedkommende selv ønsket.

Her kan vi trekke paralleller til hvordan mange i dag fremstiller seg selv på sosiale medier; et perfekt liv med filter på. Bildene representerer ikke deres virkelige liv.

På samme måte kan ikke publikum og private investorer avgjøre hva de smale, kunstneriske og mellommenneskelige historiene skal inneholde, fordi disse filmene er et speilbilde av dem selv.

Norge vil aldri kunne konkurrere med Hollywood, påstår lederen i BT. De storslåtte, kommersielle filmene fra USA har budsjetter pr. film som er større enn det den norske stat gir årlig til film og dataspill i den norske bransjen.

Selv om norsk langfilm ikke har vært nominert til Oscar de siste ti årene, har norsk animasjon og kortfilm blitt nominert – og vunnet flere ganger.

Dette er kategorier som ligger innenfor det den norske stat investerer igjennom Norsk filminstitutt.

Kulturdepartementet og bransjen bør sammen se på hvordan en kan styrke og øke tilskuddene til norsk film- og dataspillbransje.

Det første en kulturminister burde gjøre, er å skille film og dataspill, siden dette er to separate bransjer.

Dataspillbransjen ønsker heller et eget institutt, noe som ville ført til økte budsjetter for dataspill, uten konsekvenser for norsk film.

Neste steg kan være å fordele film på to ulike poster; én for utvikling og produksjon av kommersiell film, og én for mer kunstnerisk film.

Med statlige tilskudd til den kommersielle filmen vil det bli lettere å hente inn private investorer. Går filmen med overskudd, bør investorene få tilbake deler av dette overskuddet, inkludert Norsk filminstitutt.

NFI kan da ha en egen pott til å investere i flere av de smalere filmene. Norsk film vil alltid være avhengig av statens budsjetter og velvilje, på lik linje med all annen næring som staten subsidierer.

Nå vet vi lite om retningen den nye direktøren for NFI vil prøve å styre norsk film i. Men det er god grunn til å være bekymret når den som skal legge føringene ikke har noe som helst bakgrunn fra filmbransjen.

BT ville nok ikke ansatt en direktør uten journalisterfaring eller fartstid fra avisbransjen. Vi får bare håpe at den nye direktøren liker å gå på kino og se de smale kunstfilmene, og at favorittfilmen hennes ikke er «Løvenes Konge».

