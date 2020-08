Korona svekker rettighetene i arbeidslivet

Det er viktigere enn på lenge at vi styrker arbeidsmiljøloven, skriver innsenderne.

Debattinnlegg

Kari Bernardini, styremedlem i Handel og Kontor, Region Vest, Benjamin Jakobsen, ungdomskandidat til Stortinget for AUF i Vestland

I krisetider blir det fort fristende for bedrifter å utnytte arbeidsfolk for å spare penger. Derfor er det viktigere nå enn på lenge at vi styrker arbeidsmiljøloven, og med det styrker rettsvernet til arbeidstakere.

De triste eksemplene har stått i kø denne sommeren. På Østlandet jobber unge jordbærplukkere for rundt 60 kroner timen, halvparten av det de har krav på etter loven.

Benjamin Jakobsen (AUF) og Kari Bernardini (Handel og Kontor) Foto: Privat

Hotellkjeden Scandic truer med å si opp 1000 ansatte, selv om de nå har fått utvidet permitteringstiden. Fra handelsbransjen fortelles det om gode tider for butikkene, men bare ekstrahjelpene blir tatt inn i full jobb igjen. De fast ansatte står igjen utenfor. De er for dyre i drift, visstnok.

Det samme skjer i restaurantbransjen, får Handel og Kontor meldinger om. Arbeidsgiverne ser sitt snitt til å slippe billigere unna og kvitte seg med ansatte de ikke liker. Og hvorfor gjør de dette? Jo, fordi de kan.

Fordi vi har en høyreregjering som gang på gang har vist at de ikke er interesserte i å gjøre noe for å styrke arbeidsfolks rettigheter, tvert imot. I 2015 gjennomførte dagens regjering med FrP en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. De åpnet for mer midlertidige ansettelser, de fjernet den kollektive søksmålsretten, og de åpnet for mer overtid og mer søndagsjobbing.

Regjeringens svekkelse av arbeidsmiljøloven i 2015 gjorde det lettere for arbeidsgivere å utnytte arbeidsfolk, og det ble mer lukrativt å drive med sosial dumping.

Det er forståelig at bedrifter må spare penger når de sliter økonomisk, men det skal ikke gå på bekostning av arbeidsfolk. Vi må derfor styrke arbeidsfolks rettigheter, heller enn å svekke dem.

Vi vil derfor styrke arbeidsmiljøloven, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og fjerne adgangen til midlertidige ansettelser. Vi vil øke fagforeningsfradraget og styrke arbeidstilsynet, slik at de er bedre rustet til å slå ned på arbeidslivskriminalitet. I krisetider trenger vi et sterkere vern av arbeidsfolks rettigheter. Det får vi ikke med dagens høyreregjering.

Vi blir fortalt at pandemien skal bekjempes på dugnad og i fellesskap. Det er vi helt enige i.

Men da må arbeidsgiverne dra sin del av lasset. Og Erna Solberg må slutte å legge til rette for at de kan tråkke på vanlige folk. Sånn må det være i arbeidslivet i koronaens tid.