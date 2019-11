Stopp de farlige kuttene som rammer ungdom

Vi leker faktisk med liv og død når vi kutter disse tilbudene.

For mindre enn 20 minutter siden

VESTLAND: Fylkesrådmannen Rune Haugsdal la nylig frem et budsjettforslag der en halv milliard kroner må kuttes. Tor Høvik

Debattinnlegg

Signe Margarete Krüger Birks (18) Elevorganisasjonen i Hordaland

Tenk at til og med før vi er blitt nye Vestland, er ressursene til ungdom kuttet. Tenk at til og med før vi er blitt nye Vestland, er våre liv blitt farligere.

I en artikkel publisert på bt.no 18.oktober ble det annonsert at vi må kutte en halv milliard fra budsjettet i nye Vestland, fordi vi allerede er i underskudd i det nye fylket.

INNSENDEREN: Signe Margarete Krüger Birks Privat

I samme artikkel får vi fylkesrådmann Rune Haugsdal sine forslag til hvor vi kan kutte:

«Dei resterande 100 millionane må kuttast i allereie eksisterande tilbod til innbyggarane i Vestland. Derfor står tilbod som skulefrukost, meningokokkvaksinar (hjernehinnebetennelse), skulepsykologar og PC-ar til elevane i vidaregåande skule på kuttlista.»

Trenger jeg å forklare til deg Rune Haugsdal, hvor viktig det er med meningokokkvaksinen mot hjernehinnebetennelse? Elevene er allerede nedprioritert i det kommende budsjettet. Å foreslå kutt i våre helsetilbud og utdanning er ikke bare respektløst, det er farlig. Ungdom i alderen 16–19 år er én av gruppene som har høyest forekomst av hjernehinnebetennelse.

Hjernehinnebetennelse er en livstruende sykdom, og vi leker faktisk med liv og død når vi kutter i et slikt tilbud. Jeg måtte selv betale 600(!) kroner for den vaksinen før den ble gratis. For mange, spesielt borteboere, kan det være månedsbudsjettet.

Når det gang på gang i sies at vi skal prioritere skolefrokost og gratis meningokokkvaksine, er det en hån mot elever å foreslå disse kuttene.

Les også Må starte vestlandsunionen med å kutte ein halv milliard kroner

Både jeg og alle andre elever i videregående opplæring, er totalt avhengig av PC i dagens system. Mer og mer av undervisningen og skolen digitaliseres, og da må vi legge til rette for at våre elever kan få være med i den utviklingen, og ikke kutte i PC-ordningen. Vi har ikke krittavler i klasserommene, men smartboards!

Å ville kutte flere millioner kroner i skolehelsetjenesten og vaksineordningen er å med vilje dytte elevene våre utenfor en skrent og håpe på det beste. Vi har allerede en enorm mangel av helsepersonell på skolen. Skolepsykologene er jeg usikker på om er imaginære eller faktisk eksisterer.

Regjeringen «jobber for» at færre og færre skal droppe ut av skolen. Men å gi mindre penger til fylkene, gir ringvirkninger. Denne gangen går det ut over oss elevene, vår helse, vår undervisning og vår skolegang. Det blir for dumt.

Har du meninger du vil dele eller en historie du vil fortelle? Send oss gjerne en e-post: debatt@bt.no.