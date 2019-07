Bergen Høyre skjuler kritiske kommentarer på Facebook

Partiet driver aktiv sensur og skjuling av kommentarer fra politiske motstandere.

RYDDET BORT: Høyre har skjult kritiske kommentarer under denne videoen fra partiets kandidat til jobben som byrådsleder i Bergen, Harald Victor Hove.

Magnus Hoem Iversen Politisk rådgiver for Ap i Bergen

«Det gir jeg blaffen i, la meg spise sommerpotetsalaten min i fred», tenker du kanskje. Men dette er et demokratisk problem. La meg forklare hvorfor.

Først: Sletting vet alle hva er. En slettet kommentar er borte for alltid. Skjuling, derimot, er en funksjon i Facebook pages som gjør at en kommentar forsvinner for alle utenom den som skrev kommentaren, og nettverket/vennene til den som skrev kommentaren.

Skjuling er dermed en form for «skjult sletting». Den opprinnelige forfatteren (og forfatterens nettverk) tror kommentaren ligger der, og lever videre i god tro uten å lage bråk. En slettet kommentar vil nødvendigvis føre til rabalder, fordi det er så lett å merke.

Skjuling av kommentarer er en dobbelt skjuling, fordi man ikke bare skjuler kommentaren, men også sin egen handling. I tillegg er det fleksibelt. Blir det bråk, kan man avskjule.

Her er et eksempel på to ganske uskyldige kommentarer, en fra meg og en fra AUF-lederen i Bergen, under en video om at Bergen Høyre nå ikke ønsker å ha Bybanen langs Bryggen. De representerer nok ikke gullstandarden for politisk retorikk, men er samtidig helt forutsigbare innvendinger man bør kunne svare greit på når man på kort tid skifter standpunkt i en stor og viktig sak:

«Spennende! Lurer på hva Harald Victor Hove mener i morgen!» (med henvisning til BA-artikkelen «Høyres toppkandidat Harald Hove vil gi sentrumspartiene Bybanen langs Bryggen» – publisert 19. okt. 2018).

«Dere ønsker vel ikke bybanen til Åsane i det hele tatt? :-)»

Kommentarene er synlige for meg, men helt borte for alle som ikke er venner med meg. Det finnes flere eksempler fra samme post.

La det være sagt, alle politiske partier skjuler nok en del kommentarer. Sannsynligvis har alle som har hatt en Facebook-side over en viss størrelse gjort dette. Det kan gjelde trakasserende innhold, ufine greier, og så videre.

INNSENDEREN: Ap-rådgiver Magnus Hoem Iversen er kritisk til Høyres håndtering av Facebook-sider.

Det er også et skille mellom Facebook-poster og reklamer. Dersom noen skrev «Partiet ditt er møkk!», «Harald V. Hove er en vinglepetter» eller for den saks skyld «Børre lukter!» på en utendørs reklameplakat, ville man nok vasket det bort. Sånn sett er det helt ok at slike ting av og til skjules eller slettes på Facebook. Men Bergen Høyre har tatt dette et steg videre.

De inviterer til debatt, for deretter å skjule kommentarene til kritiske meningsmotstandere. Der går det en grense. Selv om Bergen Høyres ansatte og politikere skriver mye rart på våre Facebook-sider, ville vi aldri skjult eller slettet det.

Grunnen er at det stort sett alltid er mye bedre å svare, og at det bør smake ekstra vondt å gjemme bort politisk debatt og kritikk på den måten.

Dette bare toppen av isfjellet. Folk blir utestengt over en lav sko av andre politiske partier.

Det er uheldig at så mye av offentligheten vår har flyttet over på Facebook. Men når det først har skjedd, så tilfaller det de politiske partiene et særlig ansvar for å føre og bygge opp under en ordentlig offentlig samtale. Her svikter dessverre Bergen Høyre.

Bergen Høyre svarer: – Ap kveler debatten med spam

Silje Myren Johansen

Fungerende valgkampsjef for Bergen Høyre

Det er viktig for oss at alle som ønsker det, både politikere og velgere, kan diskutere åpent i våre kommentarfelt. Det stemmer ikke at Bergen Høyre sensurerer politiske motstandere på Facebook. Vi har aldri slettet en kommentar fra en politisk motstander, og det kommer vi heller aldri til å gjøre.

De eneste kommentarene vi sletter er dem som inneholder stygg ordbruk, harselering eller trakassering.

I det siste har vi opplevd en voldsom nedspamming i innleggene våre av representanter fra Arbeiderpartiet i Bergen. De kommenterer det samme innholdet gjentatte ganger, også der det ikke har noe relevans til det innlegget handler om. Dette har gjort det vanskeligere for andre å diskutere saken i våre kommentarfelt, rett og slett fordi deres kommentarer blir spammet vekk av Arbeiderpartiet.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Arbeiderpartiet ødelegger kommentarfeltene med gjentakelser og avsporinger, ifølge Silje Myren Johansen i Høyre.

Det er av hensyn til de andre debattantene at vi har valgt å skjule en av kommentarene det vises til i innlegget. Det at vi har skjult et par av kommentarene til Arbeiderpartiet i ett av våre innlegg, gir ikke grunnlag for å si at vi sensurerer vekk politiske motstandere.

Det er en drøy påstand som mangler belegg. I alle andre innlegg på siden vår lar vi alle kommentarer stå, og vi forsøker å svare på alle sammen.

Jeg er opptatt av at vi skal ha en god og åpen debatt frem til valget, hvor vi viser hverandre respekt. Høyre skal fortsette å ha åpne kommentarfelt og invitere til debatt. Det er viktig for oss at velgerne får si det de mener.

Så håper jeg Arbeiderpartiet kan slutte å forsøke å stemple oss, og heller være villige til å diskutere sakene velgerne er opptatt av.

For øvrig skal det legges til at Høyre ikke har endret standpunkt i saken om Bybanen over Bryggen. Vi har vært helt tydelige på at vi er mot Bybanen over Bryggen, både i forrige program og i dette valgets program. Her kommer Ap med løgner. Det kler verken dem eller den politiske debatten.

La oss begynne å diskutere politikken og hvordan Bergen kan bli enda bedre, fremfor å bruke tiden vår på slike tullete utspill som dette.

Magnus Hoem Iversen hadde et sommervikariat som kommentator i BT i 2017.

Publisert 18. juli 2019 08:41