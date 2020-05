Kunsten blir bedre i møte med motstand

Hva skjer når du selv blir snudd opp ned?

Publisert Publisert Nå nettopp

Da Thea Hjelmeland hang opp ned over Vågen, oppdaget hun at det ga stemmen en nerve som bar gjennom all motstanden. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Ole Hamre Musiker

Da Louis Armstrong sang «What a Wonderful World» i 1967, var det ikke bare ordene i seg selv, men like mye ordenes bakteppe av heslighet som gjorde dem så sterke. Rasismen og undertrykkelsen, både Armstrong og andre afroamerikanere hadde blitt utsatt for, ga motstand til ordene om en vakker verden.

Tilstedeværelsen av motstand og friksjon er viktig i all kunst. Problemenes kraft var noe filmkunstneren Lars Von Trier og hans danske kolleger grep fatt i, da de skapte konseptet dogmefilm.

De forbød seg selv å bruke kunstig lys, legge på musikk, eller bruke stativ på kamera. De påførte seg selv en masse begrensninger som egentlig gjorde det umulig å lage film – og så laget de film.

Les også Det er i vanskelige tider kulturen trengs mest

Dyrkingen av motstand er helt spesiell for kunsten. Hvis det ikke er vanskelig, blir det ikke bra. Hvis du ikke har problemer, må du lage noen. Det som er bra på tross av, vil alltid trumfe det som er bra på grunn av.

Sånn sett skulle katastrofen vi opplever i disse dager kunne gi næring til kunsten, og kunsten skulle kunne gi næring til vår kollektive kreativitet og aktivere vårt fokus på muligheter.

Det var også tanken da Thea Hjelmeland og jeg ble enige om å blåse liv i festspillkonseptet OiOi, som var Festspillenenes uteprogram i fire år fra 2006 til 2009.

Ole Hamre, her på øving med Fargespill i 2019. Foto: Ørjan Deisz

Kunstopplevelser i det offentlige rom kan fungere på tross av begrensningene og på grunn av korona. Hvilke muligheter åpenbares når verden snus på hodet?

Når fortidens klemmekultur erstattes av «en-meters-avstand- dansen», kan vi ta fatt i denne absurde kollektive koreografien og lage danseforestillingen «Folkebevegelse» i byens kolonialbutikker.

Når balkongen er det eneste stedet vi kan henvende oss til flokken, er det selvfølgelig der skuespillerne skal befinne seg. Når du vil nå tusenvis av mennesker med levende lyd uten å smitte noen med noe, er høysang fra takene rundt Smålungeren svaret.

Les også Se Frode Gryttens dikt om korona

Og hva skjer når du selv blir snudd opp ned? Stemmen din låter annerledes, instrumentet ditt låter annerledes. Og når alt blodet renner ned til hodet får du kanskje flere ideer. Hva vet jeg? Hvorfor er dette mulighetsfokuset så viktig?

Det er mange faktorer utenfor vår kontroll som skaper den virkeligheten vi lever i. Men det vi kan kontrollere er vårt fokus. Hvis vi fokuserer på hindring blir vi stående fast. Hvis vi fokuserer på muligheter beveger vi oss videre.

Les også Slik gikk det da musikken fra storserien «Vikings» fylte Håkonshallen – helt uten publikum

Da Bergmund Waal Skaslien hang opp ned på kjøpesenteret Xibition og spilte bratsj, oppdaget han, i tillegg til at prisene på tilbudsvarene hadde forandret seg, at han fikk frem helt nye klanger i instrumentet sitt når han måtte trykke buen i stedet for å hvile den mot strengene.

Da Thea Hjelmeland dinglet opp ned over Vågen og skapte nærmest uoverkommelige vokaltekniske problemer for seg selv, oppdaget hun at selve opplevelsen ga stemmen en nerve som bar gjennom all motstanden. Som skapte skjønnhet, ikke på grunn av, men på tross av.

Og ikke minst – at det var vanskelighetene som ga liv til ordene i sangen hun sang, på samme måte som de ga liv til Louis Armstrongs originalversjon da han i 1967 satte det fokuset vi aller mest trenger når vi har det som vanskeligst: «What a Wonderful World»