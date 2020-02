At Bergen skal bli en sykkelby, er på grensen til latterlig!

På mange strekninger er det nærmest risikosport å sykle.

I Oslo syklet jeg veldig mye, men i Bergen blir det sporadisk. Hovedårsaken er at Bergen er en regnby, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

John Glenn Robertsen Nesttun

Å tro at bergensere i tusentall skal kaste seg på sykkelsetet for miljøet sin skyld, er temmelig naivt.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), ser ut til å mene at sykkelens tidsalder her – om ikke i dag, så i hvert fall i nær fremtid. Miljøpolitikeren og hans likesinnede vil ha fortgang i storstilt utbygging av sykkelveier.

Å bygge sammenhengende og trygge sykkeltraseer i byen mellom de syv fjell vil koste mange millioner. Erfaringer østpå viser også at det er bileierne som får regningen gjennom blant annet flere bomstasjoner.

Jeg flyttet fra Oslo til Bergen i 1992, og har aldri angret. Der syklet jeg veldig mye, både til arbeid og i fritid. Her i byen blir det derimot sporadisk.

Hovedårsaken er at Bergen er en regnby. Sykkelandelen har holdt seg rundt tre prosent i flere år, og med rundt 2500 mm årlig nedbør, hvor det meste er regn, vil jeg hevde at klima er en viktig faktor.

Da er det bare å kle seg etter forholdene, vil sikkert mange mene. Ja, for all del – pakk deg inn i Gore-Tex og tråkk av gårde i drittværet. Fint for deg, men du er i et mindretall, skal du vite. For den store majoriteten er dette nemlig uaktuelt, av flere gode grunner.

De fleste har ikke tilrettelagt dusj- og garderobeforhold på jobben, og mange har en type arbeid som gjør sykling upraktisk, rett og slett. Avstand fra hjem og arbeid er også et viktig moment, i tillegg til at det er godt med seige bakker å forsere rundt omkring i bydelene.

Samtidig kan man ikke nekte for at en del hadde hatt godt av å investere i en sykkel. Det ville utvilsomt ha vært positivt for folkehelsen. At flere enten går eller sykler til sine gjøremål, vil også redusere køproblemer og dermed forurensing, og gi bedre plass på buss og bane. Det skjønner jeg selvfølgelig.

Men på svært mange strekninger er det nærmest risikosport å sykle, selv om det også er unntak, blant annet mellom Lagunen og sentrum med gode gang- og sykkelveier.

John Glenn Robertsen tror det er urealistisk å få langt flere bergensere til å sykle. Foto: Privat

Men ifølge en undersøkelse utført av If Skadeforsikring i 2013, er det 20 ganger farligere å sykle enn å kjøre bil. Det er også et faktum at det er en kraftig underrapportering av ulykker med nettopp sykkel.

Så mange alvorlige skader er det innen sykling i Bergen, at Thomas Geisner, hjertekirurg og leder for Traumesenteret på Haukeland universitetssjukehus, parkerte sykkelen.

Så byråd Thor Haakon Bakke; kos deg med syklingen, men forsøk samtidig å sette deg inn i det store flertallets virkelighet hva gjelder transportbehov i hverdagen.

Livet består av mye mer enn miljøpolitikk, må du vel begripe!

