Slutt med dommedagsprofetiene

VANLIG: Vi hadde høyvann og orkanbyger selv før bilen ble allemannnseie, skriver innsenderen. Bildet er fra 2018, da var det flom ved Sædalen skole. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Gunn Nøstdal Bergen

For en som har levd en stund, og opplevd en del vinterstormer, blir det nesten latterlig å lese hvordan vanlige værendringer blir omgjort til «ekstremvær».

Vinterstormer var et vanlig nyårsfenomen i min barndom. Man ventet bare på at de skulle komme, for komme gjorde de.

Folk så på månen og kommenterte at «nå bærer det løs». Jeg kan godt huske at vi etter en springflo raket tangen fra jordene som lå ned mot fjæra, og bar den tilbake til flomålet.

Vi hadde høyvann og orkanbyger selv før bilen ble allemannnseie. Men nå er det tydeligvis verken en vindrosse eller en storflo, som ikke kan skyldes på bilbruk, kupromp eller fyring med fossilt brensel.

Vi skal ta vare på miljøet, javel, men det får være måte på dommedagsprofetier og skremsler.

Ta naturen som den er, men lær deg å respektere den og å ta høyde for overraskelser.

