Det er feigt av politikerne å ikke prioritere de livreddende veiprosjektene.

FARLIGE VEIER: Politikerne må prioritere veiene der liv går tapt, som E16 mellom Arna og Voss, skriver innsender Rune Skjælaaen. Bildet viser demonstrasjoner mot utsettelse av E16-forbedringer i 2017. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Rune J. Skjælaaen Bergen

Samferdselspolitikk engasjerer. Politikere i alle landsdeler holder frem store samferdselsprosjekter som koster flerfoldige hundre milliarder kroner. Lokalt her i Vestland gjør politikerne og partiene det samme.

Sentrale fylkespolitikere vil ikke sette det ene samferdselsprosjektet foran det andre. De begrunner dette med at det vil svekke Vestland sine krav på landsdelens «rettmessige andel» vis-à-vis investeringene til vei og tog på Østlandet.

Vestland sine «krav» om rettmessig del vil ikke føre frem i overskuelig fremtid. Alle fylker har tilsvarende krav.

Jeg har tidligere hatt det privilegium å være stortingsrepresentant for Sp og vet at landsdelenes og fylkenes kamp skjer i partienes stortingsgrupper når innstillinger skal skrives.

Rune Skjælaaen. Foto: Tor Høvik

Argumenteringen om at prioritering lokalt her i Vestland vil svekke landsdelens «krav» er en naiv forestilling.

Selv om vi har sett en kraftig samferdselssatsing fra regjeringen Solberg, bør en jo ikke glemme at en svært stor del av milliardsatsingen på vei dekkes av bompenger, og regningen på Frp sin firefelts-gigantomani betales i ettertid.

Det er lite sannsynlig at fremtidige samferdselsbudsjett vil utgjøre en enda større del av statsbudsjettet enn i dag. Og viljen til bompenger er jo ikke stigende blant velgerne.

Politikere her i fylket bør forstå at det faktisk ikke er rom for alle de enorme veiprosjektene. Gigantomaniens tid er forbi. Prioriter de veiprosjektene som sikrer liv og helse! Strekningen E16 Arna-Voss er ulykkes- og rasutsatt, og har tatt altfor mange liv.

I dette prosjektet ligger også nye viktige miljøtiltak som Vossabanen. Bør ikke et slikt prosjekt går foran en firefelts vei med fartsgrense 110 km/t over Stord og Bjørnefjorden?

Bør ikke strekningene mellom fergene på E39 prioriteres fremfor en enorm kostbar bro?

Det er naivt å tro at man kan få «alt». Det er feigt av politikere lokalt å ikke prioritere. For kanskje henger uviljen til å prioritere sammen med en frykt for å tape velgere?

Som politiker er du valgt for å prioritere det viktige fremfor det mindre viktige Jeg tror faktisk de politikerne og partiene som gjør kloke prioriteringer vil vinne folks tillit og vinne velgere.