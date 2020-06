La oss få fullføre skoleåret skikkelig

Vi kaster bort utallige timer i juni på tull og fjas.

Skolene må være mer kreative med undervisningen fremfor å gi oss fri, skriver Emilie Korneliussen Litleré. Foto: Privat

Emilie Korneliussen Litleré (17) Styremedlem i Bergen Unge Høyre

Alle skoler har en lovmessig plikt til å gi undervisning helt frem til sommerferien. Dette skjer ikke i praksis. I Norge er vi så heldige å få gratis skole, likevel kaster vi vekk utallige timer på tull og fjas ut juni.

Undervisningen er mangelfull, gjerne uten lærere og skikkelig oppfølgning – om man i det hele tatt har undervisning. Koronasituasjonen har ikke bidratt til å gjøre situasjonen bedre.

De siste ukene før sommerferien sitter de fleste av oss og venter på at siste skoledag omsider skal komme. En koselig avslutning med en deilig lunsj og litt quiz.

Utenom har man gjerne bokinnlevering og turdag, innimellom de ellers tomme og innholdsløse dagene som tilbringes hjemme. Det må finnes bedre måter å utnytte disse dagene på.

Det samme skjer år etter år. Elevene opplever at den siste tiden før sommerferien føles unødvendig og lite læringsrettet. Dette må det gjøres noe med!

I mange tilfeller har jeg opplevd at vi ikke rekker gjennom hele pensumet før eksamen, men likevel fortsetter vi ikke med å fullføre boken etter at eksamen er gjennomført. Hvorfor ikke?

Å møte utfordringene som kommer neste år, blir vanskeligere når vi ikke har vært gjennom det vi skulle dette året.

Enkelte mener at man mister motivasjonen grunnet gjennomført eksamen. Man kan likevel ikke anta at dette gjelder alle elevene, og kutte i deres undervisningstimer. Dette er et brudd på opplæringsloven.

At juni måned brukes uten mål og mening til film og kos, er et stort problem. Det går på bekostning av læringen.

Det er ikke slik at skolen ikke skal være gøy, men det må gå an å knytte en sosial aktivitet til læring. Skolene må være mer kreative med undervisningen fremfor å gi oss fri. For eksempel kan det være fagdager med morsomme fordypningsoppgaver, bedrifts- eller museumsbesøk.

Eller så kan man til og med få tyvstarte på pensumet for neste skoleår? Det finnes mange muligheter, det gjelder bare å gripe dem. Dagens situasjon kan uansett ikke fortsette.