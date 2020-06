Dette tullepåbudet kan senke serveringsnæringen

Det er mange drivere av serveringssteder rundt om i landet som er fortvilet nå.

Det oppleves ikke som rimelig at køen på kafeen liksom skal være mer smittsom enn køen på Rema, skriver Heine Johansen. Foto: Guro Valland

Debattinnlegg

Heine Johansen Politisk nestleder i Bergen Venstre og daglig leder på den koronastengte vinbaren Don Pippo

Som i mange bransjer, har også serveringsnæringen blitt hardt påvirket av korona. De som driver barer og puber, hadde yrkesforbud hele våren. Store inntektstap i en allerede marginal økonomi, gjør situasjonen ustabil for mange bedrifter.

«To add insult to injury» er et kjent engelsk uttrykk. Det er nettopp det som har skjedd når smittevernforskriftens paragraf 14a trådte i kraft 1. juni.

Der står det nemlig: Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Enmeter-regelen gjelder fortsatt.

Det er rimelig at det skal være sitteplasser til alle. Det gjør at det blir mindre bevegelse i lokalet, mindre interaksjon mellom gjestene – altså mindre sjanse for smitte.

I Bergen har vi fått klargjort at det er lov å bestille mat og drikke i baren, men at det må bæres til bordet av den som serverer. I Oslo har stedene fått tillatelse til å opprette såkalte «pickup points» på siden av bardisken, i stedet for bordservering.

Hva er egentlig problemet med kravet om bordservering, tenker du kanskje? Det er mange utfordringer. Det er en mer arbeidsintensiv måte å servere på. Dermed går lønnskostnaden opp for serveringsstedet, uten at inntekten følger med.

De ansatte har mange steder dessuten ikke erfaring med denne typen servering, noe som gjør den enda mindre effektiv. Stedet er gjerne ikke bygget for det, og det gjør at servitøren må gå langt for å servere en øl, heller enn å levere den over disken.

Viktigere er det at de som driver serveringsstedene ikke forstår hvilken smitteverneffekt dette har, spesielt etter klargjøringene jeg nevner over. Det er en ren rituell regel, som går uforholdsmessig hardt utover økonomien til bedriften.

På mange steder står folk likevel i kø for å bestille ølen sin, og køen blir lenger av at stedet ikke har råd til å bemanne for det ekstra arbeidet det er å bære ølen bort til bordet.

Det oppleves heller ikke som rimelig at køen på kafeen liksom skal være mer smittsom enn køen på Rema. Når vi har smittevernsnegler vi ikke forstår, bygger det ned tilliten både til myndighetene og til reglene. Det er altså ødeleggende for mer enn bare serveringsstedene

Jeg tror ikke at de som har innført denne regelen, forstår hvordan de fleste serveringsstedene i landet fungerer. Kanskje er den uproblematisk for noen steder på Aker Brygge, men den er dramatisk for resten av Norge.

Her er det viktig at myndighetene snur, før vi sender bedrifter i konkurs for ingenting.