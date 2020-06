Vi står på for de sårbare barna

Men regjeringen trenger drahjelp fra organisasjonene og kommunene.

Fremover må vi være der for barna som har slitt mest under koronakrisen, mener barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF). Foto: Stian Lysberg Solum

Debattinnlegg

Ida Lindtveit Røse Barne- og familieminister (Krf)

Bergens Tidende skriver på lederplass 9. juni om hvordan koronakrisen har rammet barn og unge, og spesielt de mest sårbare.

Jeg deler bekymringene som løftes. Det er alvorlig at ikke tjenestene har lyktes med fullstendig gjenåpning ennå. Kostnadene kan bli veldig store, både for den enkelte og samfunnet.

Som barne- og familieminister har jeg en klar beskjed til kommunene: Prioriter alle tjenestene til barn og unge. Det haster å få tjenestene tilbake i normal drift. Ved at tjenestene over tid har opparbeidet seg et etterslep, blir det skapt nye utfordringer, som vi trenger et fullverdig tilbud for å fikse.

Det er få gode grunner til at dette ikke skal være på plass nå.

Etter en vår hvor barn og unge fikk hverdagen snudd på hodet, trenger de å være med andre barn og utfolde seg innenfor trygge rammer. Derfor bekymrer rapporten om redusert aktivitetstilbud for barn og unge i sommer meg.

Jeg har stor forståelse for at situasjonen med koronapandemien har vært uoversiktlig og krevende. Nå skal hjulene i gang igjen, og jeg vil utfordre barne- og ungdomsorganisasjonene til å vurdere om de likevel kan klare å tilby aktiviteter i sommer.

I lederen roper Bergens Tidende på en krisepakke for sårbare barn. Regjeringen har kommet med en tiltakspakke på over 400 millioner kroner, nettopp for å forbedre situasjonen for sårbare barn og unge.

Dette skal blant annet gå til tapt progresjon på skolen i forbindelse med virusutbruddet, og til ferie- og fritidsaktiviteter som skal nå utsatte og sårbare barn og familiene deres.

53 millioner av disse midlene går til de store organisasjonene, slik at de kan gi barn og unge gode ferieopplevelser i år også. Vi har også økt den nasjonale grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene med ti millioner kroner.

Helt siden koronaviruset kom, har regjeringen jobbet hardt med å få på plass tiltak som skal komme de sårbare barna til gode. Samtidig trenger vi drahjelp fra organisasjonene og kommunene for å få hjulpet der det trengs.

Det aller viktigste med disse tilbudene er trygge voksne som er til stede og ser barna, nå som de virkelig trenger det.