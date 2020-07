Kanskje dette er noe mer enn bare en sykdom?

Korona vil nok ikke drepe meg, men hva med dem jeg er glad i? Er det feil å bli litt begeistret av at det har blitt blå himmel over Kina?

Hedda Solheim beskriver lange måneder i karantene under pandemien. Foto: Privat

Hedda Solheim 12 år, Laksevåg

12. mars 2020: Det var en kald, men glad, torsdags morgen. Jeg hadde nettopp gått inn skoleporten, og bestevenninnen mi Silje og jeg lo og pratet om alt mulig rart. Hun sa at hun skulle kanskje skulle spørre Adam om sjans – selv om hun visste at jeg likte ham! «Fy fader, for en bitch», tenkte jeg. Men det sa jeg seff ikke høyt.

Vi snakket om det nyeste dramaet på skolen, og hvem sin feil det var. Caroline og Eva hadde nemlig hatt den catfighten. De hadde visst begge to brutt ut i hulking midt i timen – samtidig og greier. Jeg var team Caroline, men Silje var rart nok team Eva.

Vi snakket om det nyeste filteret på TikTok – G4. Alle fargene på videoen ble 100x sterkere med filteret. «Fyyy søren, så fint filter!», sa jeg ivrig. Vi snakket mye om materielle ting, og ikke minst – vi snakket om korona. «Det oppleves som en vanlig forkjølelse», hadde det stått på VG.no, dermed var det ikke så mye å bekymre seg for, tenkte vi.

Vi snakket om hvor mye vi gledet oss til sommerferien og arrangementer vi så frem til – lite visste jeg at de arrangementene ikke kom til å bli noe av. Det var tredje time, og jeg var i min egen lille lydløse boble og jobbet med matteoppgaver. 12x7, 356:9. 76x2 ...

Boblen sprakk i det rektor kom valsende inn i klasserommet. Hun så like nervøs ut som en katt i regn. Til min overraskelse sa hun at skolen skulle stenges i de neste to ukene. Klassen nølte ikke med å juble, for å si det mildt. «To uker med ferie!», tenkte vi! Det ble langt ifra sånn.

De første ukene i karantene var kaotiske, ting var annerledes enn jeg hadde trodd. Vips, så var det slutt på fritidsaktiviteter og å henge ut med venner. Jeg savnet fotballen og hiphopen, og ikke minst venninnene mine.

Mamma var like stresset som en gris på slakteriet. Ikke så rart. Hun har fire unger – to tolvåringer, en toåring og en baby. Alle hjemme var i karantene fordi at hun hadde vært syk en enkelt dag, dermed kunne ingen gå ut. Det var babyleker og skolepermer så langt øyet kunne se, og småungene byttet på å vise hvor rastløse de var.

Det var ikke spesielt mye å finne på i karantenen. Eller, vi hadde jo alltids lekser og skolearbeid, men det var ikke akkurat det beste jeg visste. Dagene føltes evige.

Da jeg våknet en tirsdags morgen, slo det meg: Dette kom til å stå i historiebøkene. Korona virket uvirkelig, og alt var like grått som en svarthvittfilm fra 1920. Det hadde gått flere uker nå.

Jeg kjente jeg hadde et virkelig behov for vennene mine. Alt var helt vanlig, bortsett fra at ingenting egentlig var det. Alt virket slitsomt, og, tro det eller ei, jeg ville tilbake til skolen.

Jeg tenkte ofte at det var urettferdig at jeg måtte være hjemme dagen lang, men så var det ikke jeg som led på sykestuen. Hvis det var noen som hadde det urettferdig, var det de som lå dødssyke. Så kanskje var det ikke urettferdighet jeg burde følt, bare at alt var uvant.

Jeg la merke til hvordan perspektivet mitt forandret seg utover karantenen. En måned tidligere hadde jeg klaget over å våkne tidlig for å smøre min egen niste og rekke skolen. Nå, som jeg hørte om liv som ble tatt hver dag av viruset, fikk det meg til å tenke – har det egentlig noensinne vært synd på meg?

I denne tiden tenkte jeg mye på oldebestaen min. Hun er 95 og dement. Det eneste hun skjønner nå, er at ingen besøker henne lenger. Oldebesta er helt alene, og hun er ikke den eneste. Det var mange som dessverre mistet livet nå, og enda flere som var ensomme. Derfor ble jeg etter hvert ekstra bevisst på hvor viktig det er å sette pris på tiden en har med sine nærmeste.

Ukene gikk. Jeg hadde lov til å være med noen venner nå, men likevel så var enmeters-avstanden kjip. Jeg og en venn bestemte oss for å dra inn til byen. Vi tok bussen, men den var like tom som en isboks en 17. mai-kveld.

Det var kjemperart – det var ikke et menneske i syne. Det var så rart at dette skjedde. Det skjedde faktisk, og det hadde jeg aldri trodd.

At man fikk lov til å ha bare et par korona-venner – det såret mange. Det er nemlig ikke lett å velge de vennene man skal være med, hvis ingen av dem velger deg. Det er i alle fall kjipt å sjekke snapstoryen til den du trodde var bestevennen din, til å finne ut av at hun har the time of her life – uten deg, men med Emma og Marius. Jeg kunne for så vidt ikke klage, men jeg visste at mange var lei seg.

Alt var stengt, og det førte til at jeg fikk ekstremt mye fritid, som igjen førte til at jeg tenkte. Mye. I løpet av karantenen grublet jeg på om alt dette var en tilfeldighet. Først og fremst så er jorden overbefolket. Store folkemengder døde nå, på grunn av sykdommen. Ikke nok med det – det var nesten bare de eldre som mistet livet av det.

En ting er at forurensingen i verden var ille. Men nå som fabrikker og andre forurensingskilder var stengt ned, ble klimagassutslippet redusert enormt. Og siden folk ikke kjøpte like mye ting, ble mindre kastet. Naturen har virkelig fått en pustepause i løpet av pandemien.

Hvis vi ser i bort fra de tragiske dødsfallene som skjer rundt oss – kanskje dette er noe mer enn bare en sykdom? Og kanskje den tragiske epidemien kan føre til noe enda bedre. En mulighet. Jeg håper.

