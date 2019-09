Gi meg ugyldig fravær

KLIMAAKSJON: Ungdommene trosset regnet og la seg ned på bakken på Torgallmenningen fredag 30. august. Bård Bøe

Mari Kvamsdal Skoleelev, Bergen

For mindre enn 40 minutter siden

Fredag 30. august 2019 streiket vi igjen for klimaet. Vi skulket de siste timene av skoledagen for å demonstrere at dette, dette er et opprør. Vi finner oss ikke i at vi må gå på skole for å sikre fremtiden vår når generasjonene før oss ødelegger den. Vi er ulydige og sinte. Vi driter i skolen og vi driter i fravær. Eller?

GODTA FRAVÆR: Mari Kvamsdal mener fraværsdebatten skygger for den klimakampen. Privat

Jeg synes at alle som streiker skal få ugyldig fravær. Skolestreik for klimaet er ikke organisasjonspolitisk arbeid, det er et opprør og et desperat rop etter klimatiltak. Da jeg spurte venner på skolen om de var klar for streik, var det flere som svarte at de hadde lyst, men ikke kunne fordi de fikk fravær for det. Her er det noe som blir misforstått, fokuset er på feil sted.

Vi gjør alt vi kan for å få frem et poeng, et poeng som mange politikere dessverre velger å overse. Vi velger å ta kampen mot klimaendringene, kampen mot tomme ord og ingen handling fra politikere. Ved å velge den vanskeligste oppgaven viser vi hva vi unge mener vi burde prioritere. Jeg vet at det er galt å drite i skolen og fravær, men det er verre å drite i fremtiden og 1,5-gradersmålet.

Kjære medstreikere, det er opp til oss å velge hva debattene i etterkant skal handle om. Vi velger handling fremfor skole. Vi velger å skape oppstyr. Men vi må stå for det, også når vi får fravær. Vi tåler noen prosent fravær, vi takler å måtte være flinkere å levere og be om legeerklæring slik at det gyldige blir gyldig, men diskusjonen om fravær og fraværsgrensen er ikke det vi står ute og brøler etter.

Jeg oppfordrer alle medelever til å ta det ugyldige fraværet på strak arm. Slik at vi kan kreve at diskusjonen skal handle om hvordan vi skal løse klimakrisen.

Det er derfor vi streiker.

Publisert 4. september 2019 10:21