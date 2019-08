Gi oss bedre informasjon om bybanevalget

DEBATT: Bybanen i Bergen er blant de mest virkningsfulle klimatiltakene vi har gjennomført på Vestlandet.

DYRT: Gevinsten vil i all hovedsak tilfalle dem som kommer etter oss, mens kostnadene må vi ta her og nå, skriver aksjonsgruppen Bergens mødre. Bård Bøe

Aksjonsgruppen Bergens mødre: Elisabeth Ivarsflaten, Ina Grung, Marianne Aanerud, Synne Selvik, Susanne Puchberger, Tyra Vaagland, Marina Bauer, Hege Hellebø og Anne-Kathrine Vabø.

Hvis vi velgere skal kunne utøve vår demokratiske rolle i valg, trenger vi god informasjon fra våre lokale aviser om sakene som er viktige for oss.

Vi reagerer derfor sterkt på BTs forvirrende artikkelserie om bybanens trasé mot Åsane. Sakene får det til å fremstå som om det fremdeles er bred politisk enighet i Bergen om å bygge bybanen til Åsane, og at partiene kun er uenige om trasé.

Dessverre er det selve utbyggingen mot Åsane som nå står på spill. Dette er svært alvorlig.

OPPRØR: Ni mødre fra Bergen er krystallklare: Bybanen må bygges videre, mener de. Fra venstre: Hege Hellebøe, Marianne Aanerud, Anne-Kathrine Vabø, Marina Bauer, Ina Grung, Elisabeth Ivarsflaten, Tyra Vaagland, Susanne Puchberger, Synne Selvik. Privat

I sommer har vi erfart at klimaendringene i form av ekstrem nedbør og jordskred er livsfarlige. Bybanen i Bergen er blant de mest virkningsfulle klimatiltakene vi har gjennomført på Vestlandet.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) har anerkjent at selv den delen av Bybanen som så langt er bygget, har hatt en formidabel virkning. Sammen med tiltak som bompenger og elbilinsentiver, har Bybanen ført til at Bergen har kuttet klimagassutslippene betydelig, mens de har økt i landet forøvrig.

Dette koster selvfølgelig. Det er dyrt å bygge skinner. Gevinsten vil i all hovedsak tilfalle dem som kommer etter oss, mens kostnadene må vi ta her og nå. Mange byer verden over får derfor aldri til å samle seg om bane, og Bergen kan bli den neste i rekken som feiler.

Vi velgere bestemmer hvordan dette skal gå. Den ferskeste meningsmålingen viser at et flertall av velgerne, omkring 60 prosent, støtter videreføring av bybane til Åsane.

For eksempel ville det vært mindre forvirrende for bybanetilhengere hvis vi i saken 7.august fikk vite hvorvidt det å bygge Bybanen er et prioritert prosjekt for partiene som uttaler seg.

Slik vi har forstått det, er det å videreføre Bybanen til Åsane ikke et prioritert prosjekt for Høyre, FrP, FNB og Sp. Samtidig har de vedtatte byggeplanene til Åsane høy prioritet blant de fleste andre partier (Krf, V, Ap, SV og MDG).

Dette betyr nok at velgere flest har skjønt at det er gull verdt for Bergen å fullføre det store klimavennlige byutviklingsprosjektet som Bybanen er.

Vi forventer at BT klargjør alternativene for velgerne.

