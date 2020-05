Hårfin balansegang mellom smittevern, isolasjon og ensomhet

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

De oransje skjerfene er Kirkens Bymisjons symbol på inkludering og varme. Nå opplever de at mange faller utenfor fellesskapet på grunn av smitteverntiltak. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Marianne Lande-Sudall Frivilligkoordinator Kirkens Bymisjon i Bergen

Et gledesrus går gjennom landet. Nei, det skyldes ikke feiringen av 75-årsjubileet for frigjøringen, men jubel for at landet åpner igjen etter korona-pandemien. Skolene ønsker elever velkommen, kjøpesentrene opplever førjulsrush, og selv 17. mai kan nå feires med venner og familie – så lenge vi følger myndighetenes råd om avstand. Gleden er stor.

Samtidig som hurraropene høres utenfor, sitter en gruppe igjen inne. Dette er mennesker med kronisk sykdom, med hjerteproblemer eller diabetes, og de over 65 år. De er alle i risikogruppen, ifølge Folkehelseinstituttet.

Gruppen er ulik i alder, helsetilstand og økonomi, men de har det til felles at samfunnet forsøker å beskytte dem. Disse menneskene skal helst unngå fysisk kontakt med andre, unngå større forsamlinger, gjerne ta imot hjelp til å handle, og i det hele tatt være forsiktige.

Marianne Lande-Sudall Foto: Privat

Ingen er uenige i at det er en god idé å beskytte en sårbar gruppe. Samtidig vet vi at å sette en merkelapp på folk kan gjøre større skade enn intensjonen om å hjelpe. Det er en hårfin balansegang mellom smittevern, isolasjon og ensomhet. Hvor går grensen mellom å ta valget for noen, og å ta et valg fra noen?

I Kirkens Bymisjon er alle frivillige i risikogruppen bedt om å holde seg hjemme. En ringerunde til andre organisasjoner viser at de opererer med de samme reglene som vi gjør. «Alderen har aldri plaget meg før nå», fastslo en frivillig da jeg forsøkte å forklare vår koronapolicy.

Les også Mormor trenger en hånd å holde i

Jeg er stolt av frivilligheten i Norge. Den er mangfoldig og gir rom for alle. Mens noen er frivillige fordi de har ekstra tid, er det også mange som ønsker å utvide sitt nettverk, som trenger arbeidserfaring eller har et brennende ønske om å hjelpe en spesifikk gruppe – eller som drives av alt dette.

Normalt styrker dette frivilligheten, men med dagens koronatiltak, der vi beskytter en stor gruppe, mister vi dette mangfoldet.

I Kirkens Bymisjon har vi mistet noe av den tryggheten som de frivillige over 65 år kan by på med sin lange livserfaring. Og tro meg, denne gjengen er stor! Vi mister også de som til tross for en vanskelig helsesituasjon pleier å stille opp for andre. De som til stadighet minner våre deltakere på at motgang kan overvinnes.

Derfor er det ekstra sårt å si «sorry, du får ikke være med akkurat nå». Vårt slagord «rom for alle» blir noe hult som følge av egne smittevernregler.

Les også Både sykler og mennesker kan repareres

I alle år har Kirkens Bymisjon oppmuntret til inkluderende fellesskap ved store feiringer, og 17. mai er ikke noe unntak. Men i år blir det ingen stor pølsefest i Korskirken, ingen fargerik blanding av gjester og frivillige på Krohnhagen kafé.

Festen flyttes nå inn i de private hjem, der det forventes én meters avstand mellom gjestene. Mange vil måtte feire dagen alene.

I år er det kanskje enda flere enn vanlig som opplever utenforskap på høytidsdagene. Jeg vil derfor oppmuntre deg til å være raus med dine medmennesker.

Kanskje du kan invitere på et kakestykke, på en behørig meters avstand? Koronatiltakene myknes nok opp, men et mindretall sitter fremdeles igjen hjemme – og det er kun gjennom fellesskapet vi virkelig kan skape rom for alle.