Jakten på koronamedisin er et unikt samarbeid

I over hundre land jobber forskere sammen for å finne en løsning.

Publisert Publisert Nå nettopp

I Norge jobber man med to behandlingsalternativ mot covid-19, hvor man drar veksler på erfaring fra kampen mot malaria og ebola. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Bjørn Blomberg, spesialist i infeksjonssykdommer, overlege Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis, UiB, Bård Kittang, spesialist i infeksjonssykdommer, overlege Haraldsplass sykehus, professor ved UiB

Tre alvorlige epidemier av koronavirus har rammet kloden med cirka et tiårs mellomrom: sars fra 2002, mers fra 2012 og nå covid-19 fra like før nyttår.

På drøyt fire måneder har det nye koronaviruset forårsaket en pandemi, som har tatt livet av rundt 300.000 mennesker verden over. Over fire millioner mennesker er bekreftet smittet, og vi antar at mange flere har hatt infeksjon uten at det er blitt registrert.

Forskerne klarte ikke å finne effektive medisiner mot verken sars eller mers, og vi har i dag ingen medisin som har beviselig effekt mot det nye koronaviruset.

Les også Haukeland starter forsøk med korona-medisin

Det er vanskelig å finne medisiner mot virus i utbrudd, fordi man ofte kommer for sent i gang med forskningen, utbruddene går over relativt raskt og det totale antallet pasienter er begrenset.

Når forskningen i tillegg foregår i små og ukoordinerte studier, klarer ikke forskerne å trekke klare konklusjoner.

Bård Kittang (fra v.) og Bjørn Blomberg vil takke både de viktigste i arbeidet, nemlig pasientene som har vært villige til å delta , men også alle kollegaer i helsevesenet som direkte eller indirekte bidrar til studien. Foto: Eirik Brekke / Rune Sævig

Under denne pandemien har det internasjonale fagmiljøet, med Verdens helseorganisasjon (WHO) i førersetet, vært mer aktiv og fremoverlent enn noen gang tidligere.

Forskere i mer enn hundre land gått har sammen under WHOs paraply og laget en gigastudie, hvor pasientdata vil bli samlet i en stor database, for å besvare spørsmålene vi alle lurer på så raskt som mulig.

Dette er en helt unik tilnærming til forskning, som aldri tidligere har vært gjort i en slik skala. I Norge bidrar 29 sykehus, og her i Bergen er både Haukeland og Haraldsplass med i studien.

Les også Forskarar tilrår D-vitamin mot korona. Haukeland-lege er skeptisk.

WHO har anbefalt fire ulike behandlingsalternativer for utprøving i studier. I Norge har vi valgt å studere to av disse, nemlig malariamedisinen hydroksyklorokin og den såkalte ebolamedisinen Remdesivir.

Hydroksyklorokin har vært brukt mot malaria på millioner av mennesker i over 60 år, og brukes i tillegg av hundrevis av vestlendinger mot leddgikt og andre revmatologiske sykdommer.

Remdesivir er nyere og mindre brukt. Utprøvinger i Kongo viste dessverre at Remdesivir faktisk ikke virker mot ebola, men erfaringen fra Afrika viser at den tolereres godt, og har lite bivirkninger.

Felles for begge medisinene er at de synes å kunne virke mot koronavirus i laboratoriet, men det er ikke bevist at de hjelper mot koronavirusinfeksjon hos mennesker. For å bli sikre på om de virker eller ikke, må vi samle erfaring fra så mange pasienter som mulig.

Les også Overlege flyttet tolv smittede pasienter etter å ha vært på besøk på Metodisthjemmet

Vanligvis tar det flere år fra planleggingen av behandlingsstudier til resultatene er klare. Koronastudien ble planlagt rekordraskt, og vi kom i gang med rekruttering av pasienter allerede i slutten av mars.

WHO samler inn resultatene fortløpende, og gjør analyser så snart de får tilstrekkelig mengde data. Det er først da vi vil vite om medisinene har effekt eller ikke.

Les også Han skal lede granskningskommisjonen for koronapandemien

Selv om forskningen kom usedvanlig raskt i gang, var vi allerede over den første toppen av sykehusinnleggelser på grunn av koronavirusinfeksjon da vi startet. De siste ukene har det vært få nye sykehusinnlagte koronapasienter.

Så langt har vi på Haraldsplass og Haukeland til sammen behandlet åtte pasienter med forskningsmedisinene. Det beste som kan skje, er selvsagt at vi ikke får flere pasienter, og vi er svært glade for at det ser ut til at veldig få vestlendinger blir syke for tiden.

Men dersom det skulle komme en ny pandemibølge, vil vi være klare for å tilby nye pasienter deltakelse i denne behandlingsstudien.