Kutt statsstøtten til Jehovas vitner

Det bør finnes grenser for hva man skal tolerere at religion dikterer og begrenser i menneskers liv.

Publisert Publisert Nå nettopp

Innsender Iver Jørgensen Rye mener regjeringen må kutte statsstøtten til Jehovas vitner. Foto: Tor G. Stenersen / Aftenposten

Debattinnlegg

Iver Jørgensen Rye Student

I forbindelse med det nye lovforslaget om støtte til trossamfunn, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i fjor høst at det skal være høy terskel for å gripe inn i et trossamfunns indre liv. Da ble jeg bekymret.

Jeg håper han ikke er klar over hva mange av de folkene han snakker om utsettes for, for da burde pipen fått en annen lyd.

For disse menneskenes skyld: Sett flere krav til religiøse organisasjoner. Det bør finnes grenser for hva man skal tolerere at religion dikterer og begrenser i menneskers liv.

I 2018 fikk Jehovas vitner 14,5 millioner kroner i statsstøtte. En organisasjon som krever at man ikke skal benytte seg av sine demokratiske rettigheter. Stemmer du ved valg, må du bryte med Gud, din familie og dine venner.

Iver Jørgensen Rye Foto: Privat

Er du et Jehovas vitne, skal du ha lite kontakt med verden utenfor menigheten. Deltar du unødig i arrangementer laget av folk utenfor, risikerer du å bli ekskludert.

Du kan ha venner utenom menigheten, men det skal skje med varsomhet og helst i påsyn av andre medlemmer.

Er du uenig i noe av det organisasjonen representerer, skal du tie. Er du homofil, skal du leve i sølibat. Vitnene ønsker med andre ord minst mulig innflytelse fra samfunnet, men tar gjerne imot statsstøtte fra det samme samfunnet.

Menighetens barn blir fortalt at verden er styrt av djevelske krefter. I møter, tegnefilmer, sanger, barnebøker og i det kjente «feltarbeidet», hvor en går fra dør til dør.

Konsekvensene av Jehovas Vitners kontrollerende vesen kan være at barn, foreldre, søsken og besteforeldre nektes kontakt. Ekskludering, isolasjon, depresjon, skam, frykt og sinne. Alt fordi noen ikke lenger har den samme troen man hadde ved dåpen i ungdomstiden.

Jehovas vitner mener at det er medlemmet selv som velger å bli ekskludert. Du kan enten leve slik menigheten krever, eller du kan forlate miljøet. Men de fleste har aldri fått velge dette miljøet selv. De ble født inn, via sine foreldres troskap.

For mange er et liv hvor man blir fortalt hva man skal gjøre og mene, et godt liv. Et religiøst samhold er i mange tilfeller et godt fellesskap. Et fellesskap som jeg vet mange, også i Jehovas vitner, trives godt i. Likevel er det mange, altfor mange, som lever et liv i slike miljøer, der de nektes rettigheter de så inderlig ville benyttet.

Jeg er enig med Ropstad i at det bør finnes en terskel for å gripe inn. Likevel: Bør det ikke da være en tilsvarende høy terskel for å gi statsstøtte til slike trossamfunn?

Bryter en religiøs organisasjon menneskerettighetene, må all statlig støtte kuttes. Et demokratisk land som setter folks rettigheter høyt, må kjempe mot slik virksomhet.

Statsstøtten til Jehovas vitner og liknende organisasjoner er respektløs ovenfor de som er rammet av demokratiske og religiøse innskrenkninger.

Minister Ropstad: Hjelp disse menneskene til å kunne benytte seg av grunnleggende menneskerettigheter, uten at de skal bli straffet for det.

Sett krav til disse organisasjonene. De er ikke i Guds hender, de er på mange måter i dine.

Jehovas Vitner har blitt forelagt innlegget, men ønsker ikke å svare på kritikken.