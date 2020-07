Ryde må belite seg!

«Vi trodde Bergen var som andre byer», sa mennene bak Ryde. Så feil kunne de ta!

Publisert Publisert Nå nettopp

Igjen viser byen sin ryggrad i saken om elspaskesyklene. Foto: Thomas Brun / NTB

Debattinnlegg

Ingrid Hagerup

Jeg er en trønder i Bergen. Jeg heier på Rosenborg og gleder meg over enhver seier mot Brann. Det betyr ikke at byen ikke har begynt å sive inn under huden på meg. Etter å ha tilbrakt de fleste av mine voksne år her, er jeg blitt glad i den.

Byen er vakker, spesielt når Byparken står i full skrud. Noe av det jeg synes er mest sjarmerende med bergensere er likevel stoltheten og patriotismen. Bergensere er ikke de som legger noe imellom.

Kanskje var det denne ryggraden vi bevitnet da Bergen sa nei utendørsreklamefirmaer som JCDecaux og ClearChannel i 2005. Kommunen ville rett og slett ikke la seg overkjøre av kommersielle interesser som ønsket å tapetsere byen med ræl, som i Trondheim og Oslo. Bergens byrom skal være for borgerne.

Så kom Ryde. «Vi er ikke cowboyer» sier aktøren selv, men natt til fredag 25. juni satte de ut flere hundre løperhjul uten kommunens velsignelse. Byråd Thor Bakke brettet følgelig opp ermene.

Demokratiske prosesser tar tid, og det er nesten kommersielle aktører nødt til å respektere, er hans klare beskjed. Allerede etter utplassering begynte kommunen å samle inn feilparkerte sykler, på Ryde sin regning.

I Oslo gjorde de det samme, uten at aktøren selv måtte betale en krone.

Det ble riktignok trøbbel da Ryde etablerte seg i Trondheim også. Kommunen gikk til søksmål mot Ryde, men tapte. Nå har Trondheim hele tre aktører som har lov til å bedrive utleie av sykler i byen. Ryde er ikke en av dem, men de er der likevel. Etter min fars sigende, som er bosatt i bartebyen, er løpehjulene kanskje aller mest en kilde til frustrasjon.

Det som virker å ha overrumplet eløperhjulgründer Espen Rønneberg mest, er engasjementet. Til BA sier han: - Jeg hadde ikke tenkt det skulle bli så mye engasjement. Jeg hadde egentlig trodd at Bergen var som andre byer.

Som et eksempel kan man nevne en Facebook-post av vår alles kjæres Linda Eide postet få dager etter innrullingen av syklene, hvor hun har plassert en sykkel i søppelspannet og merket det «boss».

Onsdag 1. julible saken tatt opp i NRKs Dagsnytt 18. Osloværinger jeg kjenner klør seg i hodet av at det var inntoget akkurat i Bergen som gjør at samferdselsministeren blir satt til veggs. «Nå må dette reguleres!». Disse løpehjulene har jo vært i bybildene lenge.

Så, kjære Rtde: Nei, Bergen er ikke som andre byer. Det er bare her vi har et eget verb for å følge regler. Hadde du vokst opp her, som mine to avleggere gjør, så hadde de hørt det allerede i barnehagen: «Du må belite deg!».

For byens Brannsupportere kan man jo bare håpe at byens beste fotballlag finner inspirasjon i dette. Da har de kanskje en sjanse i årets eliteserie også.