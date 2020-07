Vi må lære av feil i helsetjenesten

Kun en tredjedel av erstatningssakene fra Norsk pasientskadeerstatning, blir funnet igjen i meldesystemene på sykehusene.

Rutiner som sørger for en god meldekultur er viktig for å skape lærende virksomheter, skriver Rolf Gunnar Jørstad. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Rolf Gunnar Jørstad Direktør i Norsk Pasientskadeerstatning

En pasient døde den 29. juni på Haukeland universitetsjukehus som følge av komplikasjoner, etter at han fikk for høy dose med cellegift. Den tragiske hendelsen blir nå blir fulgt opp av Helsetilsynet, politiet og av sykehuset selv.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) får årlig nesten 6000 erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade, etter behandlingssvikt i helsevesenet.

Det er heldigvis få av hendelsene som ender med et så alvorlig utfall for pasienten som i dette tilfellet. Likevel ser vi at feil som gjøres kan gi alvorlige skader og store plager for dem det gjelder.

Penger kan ikke erstatte tapt livskvalitet eller tapet av noen vi er glade i, men erstatningsutbetalinger kan gjøre livet enklere på noen områder. Det kan dekke tap av inntekt og utgifter som pasientskaden har ført til.

Ved en varig og betydelig skade kan vi gi erstatning for tapt livsutfoldelse, og ved dødsfall for tap av forsørger.

Rundt 1500 pasienter og pårørende får over en milliard kroner i erstatninger årlig etter feilbehandlinger. Bak milliarden ligger det mange triste skjebner. Noen må leve med alvorlige skader resten av livet. Andre har mistet en av sine nærmeste. Skadene kan få store konsekvenser for både arbeids- og familieliv.

Vi har god oversikt over saker der noe gikk galt. Medisinske spesialister vurderer hvordan helsehjelpen sviktet. Vi deler dette materialet med helsetjenesten, som kan benytte det sammen med andre kilder, for å vurdere forbedringstiltak.

Helsetjenesten er opptatt av å unngå feil og har pasientsikkerhet på agendaen. De har oppnådd gode resultater med å bedre sikkerheten rundt behandling og oppfølging av pasienter. Erstatningssakene viser imidlertid at det er både mulig og nødvendig å bli enda bedre.

Åpenhet er en forutsetning for å lære av feil. Derfor er en spørreundersøkelse Sykepleien gjorde i fjor viktig. Der svarte flertallet av sykepleiere at de snakker om feil de har gjort på jobben, og at avdelingene prøver å finne årsakene til feil for å lære av dem.

En undersøkelse vi gjorde i fjor viste imidlertid at bare 33 prosent av pasientene som fikk erstatning fra oss, ble registrert i sykehusenes meldesystemer. Det betyr tapte muligheter for å lære av det som går galt. Rutiner som sørger for en god meldekultur, er viktig for å skape lærende virksomheter.

Det er ledernes ansvar å følge opp hvorfor feil oppstår, enten det er systemfeil eller personlige feil, og å bidra til at den samme feilen ikke skjer på nytt.

Leger, sykepleiere og andre helsearbeidere tar godt vare på oss når vi blir pasienter. Når uhell likevel skjer, så må vi bli enda bedre på å dele kunnskap og erfaring om hva som gikk galt.