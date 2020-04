Det er framtid i digital undervisning

Om folk trur at nettundervisning pr. definisjon er dårleg undervisning, tek dei feil.

Joachim Laberg Foto: Privat

Arve Aksnes, Joachim Laberg lærarar ved Nordahl Grieg VGS

Med tittelen «Både elevane og eg er utslitne» fortel ein lærar om store vanskar i norsk skule og om ein undervisningspraksis som fungerer så dårleg at det vert tilrådd å skrota heile greia og ta sommarferie alt no.

Me er samde i at den nye skulekvardagen kan by på ei rekke utfordringar. Ikkje minst for denne aktuelle læraren som underviser i særskilt norskopplæring i vidaregåande skule. Men med ein ingress som seier at «verken lærarane eller elevane er tent med undervisningssituasjonen slik den er no» og ein konklusjon om at me like greitt kan avslutta skuleåret og ta sommarferie, vert det gitt eit unyansert og difor direkte feilaktig bilete av røynda.

Arve Aksnes Foto: Privat

For vår konklusjon etter snart tre veker er nemleg det motsette: Dette får me til! Og det er eit viktig poeng, fordi folk treng å vite at nokre institusjonar fungerer godt. Også no. Ikkje berre det, fleire av oss har òg fått erfara at den nye skulekvardagen byr på verktøy vi vil ta med oss når alle igjen kan samlast i den fysiske skulebygningen.

Nokre døme: Undervisningsfilmar. I staden for å gå gjennom teoristoffet med elevane i klasserommet, produserer vi no korte filmsnuttar kor vi forklarar alt frå proteinsyntesen til mediepolitikk. Dette gjer at elevane får betre tid til å gå gjennom stoffet, og samstundes vil dei som er vekke frå timen likevel ha tilgang til all informasjonen. Det gjer også at vi må tenkje meir på presentasjonsform og lengde og difor vil unngå lange utgreiingar som gjerne ein presentasjon kan vera prega av. Kva om vi i framtida endrar undervisninga vår slik at fleire lærarar produserer undervisningsfilmar, og elevane før, eller i, skuletimen ser slike filmar på eiga hand?

Denne tilnærming har tidlegare vore omtalt som «omvendt undervisning», men no vert det kanskje openbert for fleire at vi kan kalle det med sitt rette namn: Undervisning.

Eit anna døme er organisering. Den nye skulekvardagen gjer det mogeleg å skapa nye og meir effektive læringsarenaer. I staden for å berre vera lærar i tidsrommet 0800–1130 tysdag føremiddag, kan du avtala meir fleksible tidspunkt med elevane. Ein kan til dømes lage eit felles videorom om ettermiddagen/kvelden der elevane frå kvar sine soverom kan arbeide med oppgåver saman. Og så kan du som lærar ta turen innom dette digitale rommet frå tid til annan for å svara på spørsmål dei måtte ha.

Eit tredje døme er rammar. For ungdom som slit med stress og angst i forhold til prøvesituasjonar, kan det vise seg enklare å snakka om fagstoffet med læraren via dataskjermen. Vi har begge fått erfara i løpet av desse tre vekene at elevar som av ulike årsaker finn det vanskeleg å møta på skulen faktisk møter opp når skulen er på internett. Kanskje digital heimeundervisning i framtida kan spela ei viktig rolle i kampen for å hindra at enkelte ungdom fell frå og sluttar på skulen?

Som alle andre i samfunnet, ser me fram til den dagen då covid-19 er historie og vi alle er attende i den fysiske skulebygningen. Skulen er ein viktig sosial arena og ein viktig sosialiseringsarena langt utover det faglege. Og som med all undervisning er det inga tilnærmingar som alltid fungerer optimalt for alle, på same måte som ulike fag og ulike trinn vil ha ulike utfordringar. Mange familiar skal handtera jobb og born på ein god måte på same tid. Det er krevjande og kan gå negativt utover begge oppgåvene. Og det at born som ikkje har det greitt heime skal måtte vera enno meir heime enn vanleg, er grusomt å tenkja på.

Samstundes er det svært viktig å også ha fokus på det som fungerer.

Når vårt inntrykk er at elevane får det faglege påfyllet og den faglege oppfølginga dei skal ha, og at vi til og med ser at dei nye praksisane kan styrkja det gamle systemet, må målet vera å utforska og styrkja systemet vidare. Ikkje erklæra det som mislykka og gi opp.

Vi tek i alle høve ikkje sommarferie enno.