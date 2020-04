Mange eldre føler seg som en byrde

Vi ønsker et samfunn der alle mennesker har verdi, uansett alder.

Menn over 80 år har den høyeste selvmordsraten av alle aldersgrupper, skriver innsenderne. Foto: Scanpix/Shutterstock (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Annie Norevik Spesialkonsulent ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest (RVTS Vest)

Gudrun Austad Spesialkonsulent ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest (RVTS Vest)

Selvmord hos eldre er et underdebattert tema i vårt land, og selvmordsforebygging i denne aldersgruppen står ikke høyt på dagsorden.

Mange er ukjent med at eldre menn over 80 år har den høyeste selvmordsraten (antall selvmord per 100 000 innbyggere) av alle aldersgrupper.

Blant mennesker over 65 år er det i gjennomsnitt registrert om lag 100 selvmord per år. Samtidig kan det forekomme mørketall, fordi dødsfall blant eldre ofte blir sett på som naturlig død og ikke etterforskes som mistenkelige dødsfall.

Hvorfor er selvmord relativt mer vanlig blant eldre menn over 80 år enn i yngre aldersgrupper? Handler dette om at alderdom i seg selv er trist, eller handler det om samfunnets holdning til eldre mennesker?

Vi har et samfunn som priser det ungdommelige, der lykke er sterkt forbundet med ungdom, vakkert utseende, god helse og økonomi. Vi ser en rynkefri Jane Fonda (81) i reklamer for anti-rynkekrem, og 40-åringer som kler seg som ungdommer.

I språket vårt har vi fått ord som «eldrebølge» og «eldretsunami», og avisoverskrifter gir et skremmende bilde av hva «eldretrusselen» kan innebære.

I disse koronatider kan man også lese om folk som mener det ikke er samfunnsnyttig å stenge ned samfunnet, siden de som dør hovedsakelig er eldre.

Denne holdningen gir ikke eldre en følelse av å være verdsatt eller likestilte samfunnsmedlemmer lenger.

Vi har kun én mal for et vellykket liv, og i den malen inngår ikke det å bli gammel. Tvert imot kjennes tusenårsgufset fra en fortid man trodde var historie, der høy alder var likestilt med samfunnsbelastning.

Kanskje var det slik den gangen, men er det slik i dag?

Annie Norevik (f.v.) og Gudrun Austad Foto: Privat

Ensomhet er en psykososial risikofaktor for selvmord. I «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading» er et av tiltakene som foreslås, spesielt rettet mot eldre: Det er støtte til å utvikle aktiviteter og tiltak for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning blant eldre.

I denne tiden, med stengte dagtilbud og andre tjenester for eldre, er det særlig utfordrende å forebygge ensomhet. Pårørende har fått et større ansvar for å ta vare på sine eldre familiemedlemmer enn før. Mange eldre føler seg som en byrde for sine pårørende og for samfunnet.

Nettstedet Aldring og helse har laget en hjemmeside om eldre og koronaviruset for pårørende og fagfolk. Her får man gode tips til alt fra å forebygge smitte til å forebygge isolasjon og ensomhet.

Noen tar tak. Pensjonistforbundet har startet ringedugnad, frivillighetssentraler driver oppsøkende virksomhet på nett og telefon, og menigheter tilbyr handlehjelp til eldre og andre i karantene.

Dette er gode eksempler på tiltak som, i tillegg til å forebygge koronasmitte, kan være selvmordsforebyggende.

På en internasjonal konferanse om selvmordsforebygging høst 2019 sa Anette Erlangsen, dansk selvmordsforsker, at i dag oppnår eldre høyere alder, og de fleste holder seg friske og spreke lenger.

Perioden der den eldre er syk og hjelpetrengende, er kortere enn for tidligere eldre generasjoner. Men når flere blir 80 år og eldre, vil det også være flere som blir skrøpelige og trenger helse- og omsorgstjenester.

Vi kommer med andre ord ikke utenom å måtte forholde oss til hvordan våre eldre har det, både fysisk og psykisk. Spørsmålet blir da om psykisk uhelse, ensomhet og livstrøtthet skal ses på som naturlige aldringsfenomener?

Depresjon kan behandles, også hos eldre. Ensomhet kan lindres, selv for de over 80.

Vårt håp er at samfunnets holdning til eldre kan endres, fra å se på dem som del av en flodbølge og et pengesluk, til å se på dem som en ressurs med livserfaringer som yngre generasjoner kan ha glede av.

Når alt kommer til alt, ønsker vi et samfunn der alle mennesker har verdi, uansett alder. Og husk, en dag er det du som er den eldre.