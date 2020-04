Å gjøre et lite bidrag kan ha stor betydning

Be noen om en tjeneste!

Å føle at man bidrar, beskytter den psykiske helsen, skriver Dag Øyvind Nordanger. Disse barna i Starefossen minnet folk før påske om å vaske hendene. Med Mathilde Lohne Gustavsen, Anna Olsnes Kittang, Adele Tiedemann Lindøe og Helene Thuset. Foto: Kjersti Mjør

Dag Øystein Nordanger Spesialist i klinisk psykologi, RVTS Vest, professor OsloMet

En svensk psykologkollega la nylig ut en video til inspirasjon på Facebook. Han hadde filmet hvordan barn i hans nabolag organiserte seg, for å bidra til å bekjempe koronasmitten.

De sto utenfor kjøpesentre med plakater som minnet folk på å holde avstand, ga informasjon og viste folk til stasjoner med desinfiserende midler. Og de var selv gode modeller for en forebyggende omgangsform.

Da kom jeg på hva forskningen fremhever som en av de mest beskyttende faktorene i kollektive kriser: Muligheten for å kunne hjelpe til. Dette har kanskje forsvunnet litt i den offentlige koronadebatten, og i rådene fra helsemyndighetene.

Vi har naturlig nok vært mest opptatt av den fysiske beskyttelsen, og av at barn og andre skal få oppdatert og tilpasset informasjon. Og det er jo en vanskelig balansegang, så lenge kontakt mellom mennesker tross alt må begrenses.

At vår psykiske helse beskyttes av å få bidra, er blant annet påvist i forskning blant innsatspersonell. De utsettes ofte for samme sterke inntrykk som de involverte, men blir det i kraft av en oppgave og en hjelperrolle.

Vi ser det også i forskning blant barn som vokser opp med krig og okkupasjon. De som identifiserer seg med motstandskampen, klarer seg bedre, enn de som står på siden og føler de blir rammet «blindt».

Mye av dette handler om hvordan vi mennesker skaper mening i tilværelsen. Når vi kan bidra med noe, flytter vi oss fra den passive offerrollen til en aktiv rolle: Vi bidrar til å gjøre en forskjell. Vi er med på å påvirke og kontrollere det som skjer rundt oss, i stedet for å være prisgitt hendelsene.

Vi blir deltakere i «motstandskampen» – en del av noe større.

Alt dette gir en opplevelse av mening. Derfor kaster barn i krigssoner småstein på okkupasjonsmakten. Og derfor skriver jeg denne kronikken.

En liten hjelperrolle kan ha stor psykologisk betydning, skriver Dag Øyvind Nordanger. Foto: Privat

Jeg ble som psykologistudent overrasket over forskningen på hva som skaper bånd mellom mennesker, hvordan vennskap blir etablert.

De blir ofte til ved at noen spør en annen om en personlig tjeneste, ofte kalt «Ben Franklin-effekten», etter den amerikanske stats- og vitenskapsmannen. Franklin ba om å få låne en bok av en sine «hatere», og dette snudde forholdet til et vennskap. Tolkningene kan være ulike, men det samme temaet står sentralt:

Jeg føler meg betydningsfull når du viser meg tillit og ber om hjelp. Du tildeler meg en plass i ditt liv, og jeg får bidra med noe som har verdi for deg.

Derfor betyr det mye at våre myndigheter minner oss på hvordan vi bidrar i kampen, kun ved å holde oss hjemme og i ro – at vi ved det alle er helter. Men selv om det er gyldig og sant, kan nok perspektivet for noen oppleves som ganske teoretisk.

Mange har mistet eller blitt permittert fra jobber som har vært deres viktigste bidrag til fellesskapet. Eldre blir fratatt rollen som støttespillere for sine barn og barnebarn. Og barn generelt blir gående i limbo og er prisgitt beslutninger de selv ikke kan påvirke.

Derfor blir tiltak som det min svenske kollega viste, så viktige. Dersom situasjonen vedvarer, mener jeg det er et godt forskningsbasert råd at vi bruker så mye som mulig av vår kreativitet i den retningen. Hvilke roller kan barn tildeles der de får hjelpe litt til?

Vi kommer oss gjennom dette, og barna vil da for alltid huske det som en seier de var med på å vinne. Og hvordan kan eldre involveres innenfor disse rammebetingelsene?

En liten hjelperrolle kan ha stor psykologisk betydning. Bare det å bli spurt til råds kan for noen utgjøre forskjellen. Og det krever ikke fysisk kontakt.