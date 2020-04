Koronaviruset kan forandre spillet

Hvis vi fortsetter å hjelpe hverandre i samme skala også etter pandemien, er det gode nyheter for menneskeheten.

Viruset får frem varme og omtanke, og til slutt blir alt bra, slik Sina Aasebø har tegnet på bildet. Foto: Frøy Gudbrandsen

Debattinnlegg

Henning Jon Grini Forfatter

Den kjente antropologen Margaret Mead ble en gang spurt om hva hun anså som begynnelsen på et sivilisert samfunn. Svaret var overraskende: At noen hjalp til, når et ben ble brukket.

Er vi som globalt samfunn sivilisert? USA, som så mange har beundret, er nå et samfunn under forfall. Det skyldes den enkle grunn at de har gått mer og mer bort fra tanken om å hjelpe hverandre.

Økningen av hjemløse i USA de siste årene er hjerteskjærende. Det er grotesk forskjell mellom fattig og rik. Et skremmende antall millioner amerikanere har ikke råd til helseforsikring.

«Hver mann for seg»-mentaliteten brer om seg, og resultatet er ikke pent, noe man dessverre også ser konsekvensene av når viruset herjer med USA.

Henning Jon Grini. Foto: Privat

Det som er felles for virus og pandemier, er at de ikke kjenner landegrenser. Det samme gjelder klimaendringer og forurensning. Svaret og løsningene på disse enorme utfordringene kan heller ikke kjenne landegrenser.

Aldri har vi forstått bedre enn nå at vi alle er i samme båt.

Heldigvis medfører ikke viruset bare elendighet. Folk og land viser stor vilje til å hjelpe hverandre. Internasjonalt har Norge tatt initiativ til et nytt FN-fond, som skal hjelpe utviklingsland i å møte koronakrisen.

Det samme vil lederne for G20-landene. Hvis vi fortsetter å hjelpe hverandre i samme skala også etter pandemien, er det gode nyheter for menneskeheten.

Det er på tide å innse at andres problemer er våre problemer. Den beste medisinen for å hindre pandemier, klimaendringer og kriger, er å støtte og hjelpe hverandre lokalt og globalt.

Utvikle vaksiner sammen, dele forskning og erfaringer. Støtte og hjelpe hverandre med miljø- og klimautfordringer og hjelpe

krigsherjede land og deres flyktninger.

Koronakrisen viser at vi kan handle fort om vi vil.

Ikke minst bør vi samarbeide og gjøre alt i vår makt for at dette ikke skal oppstå igjen. Pandemier, klimaendringer og kriger oppstår ikke av seg selv. Trump dukket ikke opp av intet. USA har store underliggende problemer som gjør at mengder av mennesker søker enkle svar og populistiske ledere.

Viruset ser heller ikke forskjell på fattig og rik. Likevel er det gjerne de fattigste som må ta støyten. Det man ikke innser, er at vi blir tapere alle sammen, om vi ikke hjelper hverandre.

Det er mer enn nok av mat, penger og andre goder her i verden, det er bare ikke rettferdig fordelt. Nå har vi mulighet fremover til å gjøre politiske og personlige justeringer, slik at fordelingen blir jevnere.

Viruset viser oss også hva som betyr noe, når det virkelig gjelder. Det henger ikke på greip at de som jobber innen helsevesenet, eller utfører andre samfunnsnyttige funksjoner, skal være lavtlønte.

Koronaviruset gjør at vi rent økonomisk blir satt tilbake, men rent menneskelig blir vi løftet frem. Viruset får frem varmen, omtanken og hjelpsomheten. Kort sagt gjør viruset det mulig å skape et mer kjærlig samfunn.

Hvis dette blir resultatet, føler jeg all lidelse viruset har brakt med seg, ikke har vært forgjeves.

Spør du meg hva som er et godt samfunn, koker det ned til hvor mye folk hjelper hverandre. Jo mer man deler på godene, desto bedre blir det.

Når noen ligger nede og har brukket et ben, ja, da stopper vi opp og hjelper.