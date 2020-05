Lærerne har glemt at vi sitter hjemme

Hjemmeskolen tærer på den psykiske helsen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Koronaskolen er en belastning for mange elever, tror William Bru Waardal (18) fra Toftøy i Øygarden. Foto: Privat

Debattinnlegg

William Bru Waardal Skoleelev, Øygarden

Nå er det over 50 dager siden Norge stengte ned. Skoler og barnehager ble stengt, og hverdag ble til hjemmedag. Fritidsaktiviteter ble også stengt på ubestemt tid, og jeg bruker min fritidsaktivitet som et avbrekk fra hverdagen. Allerede den første dagen etter at jeg ble sendt hjem fra skolen, fikk jeg altfor mye å gjøre.

Oppgavene ble mindre omfattende etter hvert, men jeg synes fremdeles at jeg har for mye å gjøre i enkelte fag. Det er ikke så lett å bare sitte hjemme og jobbe med skoleoppgavene.

Hjemmeskole er en god del vanskeligere enn vanlig skole, selv om man kan se den positive siden, at det er trening til å ta høyere utdanning.

På skolen har en jeg bedre struktur i hverdagen og ordentlige friminutt. Hjemme har jeg flere ting som distraherer, og friminuttet i stuen eller på kjøkkenet.

Les også – Hjemmeskole øker forskjellen mellom elevene

I friminuttene får jeg mast og «luftet» tanker til venner og klassekamerater, men hjemme har jeg ingen å snakke med om skolearbeid vi holder på med. Jeg føler meg halvveis fanget her ute på øyen, hvor jeg bor.

Jeg vet at det er min egen feil at jeg lar meg distrahere, men hva gjør en ungdom i disse dager? Jo, vi sitter på skjerm hele dagen, «Google meet» etter «Google meet». Heldigvis gjør lærerne det de må, for at det skal bli lettest mulig, men selv om de gjør det, har de glemt at vi sitter hjemme.

Å være hjemme så lenge som vi har vært nå, bryter deg ned både fysisk og psykisk. Jeg kjenner selv at jeg er ganske langt nede på psyken, og jeg har vanligvis ikke slike problemer.

Les også Interiørarkitekten og fysioterapeutens råd: Slik lager du et godt hjemmekontor

Jeg vet at lærerne ikke skal være psykologer, men de kan i hvert fall spørre hvordan det går med oss flere ganger i løpet av uken, i stedet for bare én gang. Jeg sender min dypeste medfølelse til dem som strever mer med psyken enn meg.

Jeg heier på dere som sliter med skolen i koronatiden, og kan trygt si at jeg gjør det samme.

Men hva gjør lærerne i disse tider, da? Vi får ikke snakket med dem som vi vanligvis gjør, nå som pc-skjermen er en barriere mellom elev og lærer. Etter denne perioden skal jeg virkelig sette pris på at jeg får lov til å gå på skolen, og møte mine venner hver dag.

Vi må bare komme oss gjennom dette først.