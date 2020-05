Smittestopp er et ekstremt tiltak for en ekstrem tid

Personvern og datasikkerhet har vært helt sentralt i hele utviklingsperioden.

Pinar Heggernes, professor i informatikk ved UiB og styremedlem i Simula, Aslak Tveito, professor og leder av Simula

Som det kom frem av vårt første innlegg, deler vi de bekymringene knyttet til overvåking som Trond Arve Wasskog gir uttrykk for i sitt svar. Det er et ekstremt tiltak for en ekstrem utfordring.

Smittestopp ble utviklet på bakgrunn av en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Science, der det ble vist at en slik app kunne bidra til holde en epidemi under kontroll frem til en vaksine ble utviklet.

Personvern og datasikkerhet har vært helt sentralt i hele utviklingsperioden og vi er glad for at Datatilsynet nå skal granske løsningen. Norge og Storbritannia har utviklet en løsning med sentral lagring av data, mens andre land ønsker en løsning med lokal lagring.

Google og Apple har annonsert at de vil komme med en løsning for lokal lagring. Utfordringen med denne er at det er uklart hvor gode mekanismer den vil inneholde for å overvåke effekten av nye tiltak. Simula forbereder nå programvare for å teste den nye løsningen når den blir tilgjengelig.

Det er overraskende at Wasskog argumenter for demokrati og personvern, men samtidig mener at FHI burde begrense vår ytringsfrihet. Alle har lov å uttrykke sine synspunkter og meninger i dette landet og det er vi glade for.