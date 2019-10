Kven tør satsa på ein vikinghall på Fløyen?

Bergen manglar eit skikkeleg vikingtilbod til turistane.

GILDEHALL: Eg har lenge tenkt på at det hadde gått an å bygge ein gildehall på Fløyen, forma av dyktige arkitektar i langhus/vikingstil, skriv Anne B. Vassbotn. På biletet ser ein gildehallen på Stiklestad. Øyvind Heitmann

Debattinnlegg

Anne B. Vassbotn Bergen

For mindre enn 20 minutter siden

Når ein er på reise, ønskjer ein gjerne å oppleve det som er mest typisk for det landet og kulturen ein besøkjer. Som turist i Asia kan du få oppleve kinesisk akrobat-teater, teste ut te-seremoni i Japan eller «fingerdans» i Thailand.

Thailand har dessutan turistfag som pensum i skulen, der det mellom anna vert undervist i smiling! Turisme som inntektskjelde blir sett på som svært viktig for landets økonomi.

Men kva tilbod kan turistar i Noreg velje i? Finn turistane det dei kjem hit for å få oppleve? Kva kan Bergen tilby turistar som er interesserte i vikinghistoria vår?

Anne B. Vassbotn Privat

Mange turistar vert skuffa når dei finn ut at der finst så godt som ingenting av opplevingar som har med vikingtida å gjere. Eg har lenge tenkt på at det hadde gått an å bygge ein gildehall på Fløyen, forma av dyktige arkitektar i langhus/vikingstil.

Der kunne ein ha laga til ein «vikingpakke», med personell kledt i vikingkle, serverande på vikingmat og -drikke, med tilhøyrande underhaldning.

Både hallen, pådekkinga, maten og underhaldninga kunne ha vore laga slik at turistane fekk seg ein minnerik vikingkveld. Med tilpassa musikk eller vikingsongar omsette til engelsk som alle kan syngje med til.

Eller ein skald som les Håvamål – gjerne på engelsk? Det finst mykje vikingkultur ein kan ause av! På Fløyen finst der nok av fine tomter – i naturvakre omgjevnader. Noko å tenkje på for gründerar og investorar frå Bergen? Kven tør?

Publisert 7. oktober 2019 08:40