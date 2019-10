Til alle dere som hetser Greta Thunberg

Er problemet at hun kjemper for fremtiden sin?

NETTHETS: Man ser gang på gang at folk er mer interessert i å diskutere Greta Thunberg som person, enn de er interessert i å diskutere saken hennes, skriver Frøya Skjold Sjursæther. Privat

Frøya Skjold Sjursæther Miljøpartiet De Grønne (MDG)

For mindre enn 2 timer siden

Hvorfor er det sånn at norske menn slenger trusler, latterliggjør og sender hatmeldinger til en 16 år gammel jente som kjemper for fremtiden sin?

I slutten av september holdt Greta Thunberg tale for FNs generalforsamling om klimaendringer. Denne talen fikk masse oppmerksomhet, og etter det har det pøst på med hatmeldinger og trusler, spesielt fra eldre menn.

Hva er det som gjør at disse folkene føler en så stor trang til å kommentere? Er problemet at hun kjemper for fremtiden sin, eller er problemet at hun er en ung jente med Aspergers syndrom?

Hatmeldingene som blir slengt til henne, handler som oftest ikke om saken, men om henne. Man ser gang på gang at folk er mer interessert i å diskutere henne som person, enn å diskutere saken hennes.

Alt Thunberg sier i talene sine er helt sant. Hvis dere først skal kritisere henne, kom med noe bedre enn utseendet og aspergersen hennes. Det er svake og useriøse argumenter!

Publisert 9. oktober 2019 17:05