Skal ikke familier få bo i sentrum?

DEBATT: Vi har levd med byrådets påfunn en stund, men nå er begeret fullt.



VEKK MED BILER: Henrik Wergelands gate har stedvis bredere fortau enn på Karl Johan, skriver innsenderen. Bilveien er smalnet for å fjerne parkeringsplasser. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Henrik Reiersen Stølen, Sandviken

Nylig fremmet Bymiljøetaten et forslag i Bystyret om å fjerne muligheten til at en enkelthusstand kan ha to parkeringskort i boligsonene. For oss som bor i byen, og prøver å forene dette med arbeid og familieliv, blir dette en god spiker i kisten.

Selv bor jeg i et bitte lite hus i indre Sandviken, rettere sagt Stølen, med kone og to småpiker. Vi har levd med byrådets påfunn en stund, og nå er begeret ferd med å bli fullt. For å si det mildt.

Byrådet og bystyret har begge uttalt at det skal være både mulig og attraktivt å bo som kjernefamilie i Bergen sentrum. Hvorfor skal de da gjøre det så vanskelig?

Galskapen begynte med Skansedammen. Her ble den stinkende kulpen full av handlevogner og annet skrammel erstattet med et flunkende fint parkeringsanlegg og et lekkert vannspeil som fryser til den fineste skøyteis ved bare et snev av kuldegrader.

Kombinert med skyhøye priser i den nye garasjen, finner noen kloke hoder ut at det skal fjernes like mange parkeringsplasser fra gatenettet, som det som er etablert under dammen på Skansen. Den uttalte begrunnelsen er at det nye parkeringsanlegget ikke skal stimulere til økt biltrafikk.

TIDSTYV: Min kone jobber i søndre bydel og står opp klokken 05.30 for å rekke å få ungene i barnehagen og seg selv på plass til morgenmøtet. Når arbeidsdagen er over, har vi kanskje to timer på oss som samlet familie før det er leggetid for de små, skriver Henrik Reiersen. Foto: Privat

Parkeringsplasser forsvant i hele området. Ett eksempel på hvordan dette foregikk kan man se i Henrik Wergelands gate, hvor man stedvis har et bredere fortau enn på Karl Johan. Dette i tur for å smalne av bilveien slik at det ikke lenger er plass til bilparkering på begge sider i hele gatens lengde. Ikke vet jeg hva denne operasjonen kostet i kroner og øre, men gratis var det definitivt ikke.

Nå vil Bymiljøetaten stramme tommelskruene enda et knepp ved å ta fra oss muligheten til å benytte to biler i hverdagen. Min kone jobber i søndre bydel og står opp klokken 05.30 for å rekke å få ungene i barnehagen og seg selv på plass til morgenmøtet. Selv jobber jeg på Askøy. Når arbeidsdagen er over har vi kanskje to timer på oss som samlet familie før det er leggetid for de små.

Jeg tør ikke tenke på hvor mye forkortet denne tiden ville blitt om en av oss var tvunget til å benytte kollektivnettet. Og vær så snill, ikke se til Oslo!

For det første, er det mye som tyder på at den knallharde klappjakten på privatbilistene der borte er prematur og svært upopulær, som vi kanskje vil se resultatet av når hovedstadsborgerne igjen skal til urnene. For det andre, har Tigerstaden et meget godt fungerende kollektivnett og sjansene for at du kommer deg fra gatedør til T-bane og videre til jobb tørrskodd og til rett tid, er generelt svært gode.

Her bor vi i en kommune som i all hovedsak består av vann og slette bergvegger, selv når det en sjelden gang ikke regner. Vi er i steinalderen, i forhold til Oslo.

Hvorfor er det i det hele tatt en frykt for at det skal bli flere biler i boligsonene i Bergen? Vi snakker om områder som er så tett bebygget at det er umulig å skifte kledning uten å rive nabohuset.

Nei, det blir neppe flere hus her, men det blir derimot flere boenheter. Fordi den samme gjengen som sier at de vil at vi skal bo i byen, og som nå vil ta fra oss enda litt fleksibilitet, tilnærmet uhemmet lar folk seksjonere gamle hus til leiligheter og hybler.

Sentrum, som et bosted for familier, er i ferd med å viskes ut og med det forsvinner næringsgrunnlaget for butikker og tjenesteytere. De folkevalgte lar dette skje med helt vidåpne øyne. Tro aldri noe annet!

