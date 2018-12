DEBATT: Når det ikkje er nødvendig å drepe, så bør ein heller ikkje gjere det.

Eg er vegetarianar. Kvifor? Jo, det er det mange grunnar til.

Eg trur at livet er ein samansetning av diverse organ og handlingar, at personelegheita er hjernen, og at døden er slutten. Når kroppen ikkje klarar å oppretthalde livet lenger, så dør ein, og hjernen med alle dyrebare minner er borte for evig og alltid. Eg trur ikkje at vi menneske eller andre dyr har ei sjel som overlever etter døden.

Desse meiningane betyr absolutt ikkje at eg ikkje verdset livet eller alle våre eigenarta personelegheitar. Sjølv om eg trur at orsaka til livet er ei anna enn religiøse, set eg ikkje livet eller min private personelegheit lågare enn dei som trur noko anna enn meg. Vi er alle uendeleg verdifulle og unike.

Men grunnen til at eg delar min oppfatning om dette spørsmålet, er rett og slett at dermed så tenkjer eg på dyr på same måte. Når eit individ døyr, er det individet daudt for evig og alltid. Uansett kor mange hundre år som går, vil ikkje dei døde eksistere igjen. Dermed prøver eg å sjå på alle individ som uendeleg verdifulle. Eg skriv prøver. Eg veit det, men problemet mitt er at sjølv om hjernen min seier ein ting, så seier kjenslene noko anna. Kven vil sjå på ei flue og eit menneske som like verdifulle? Ikkje eg.

Sidan eg er eit menneske, favoriserer eg menneske, på same måte som for eksempel ein ulv favoriserer ulvar. Mi opplæring om at intelligens er nødvendig for at ein dyreart skal bli verdifull og leve eit verdifullt liv, har sett seg fast i hjernen min. På ein annan side: Uansett intelligens vil alle individ leve. Kvart einaste eit. Vi menneske er ikkje på den overveldande toppen. Skal ikkje protestere på at vi har førsteplassen akkurat no, men eg er sikkar på at dei andre dyra er nærmare oss enn vi skulle tru.

Men så tilbake det faktum at alle ynskjer å leve. Der er vi alle like, fluer som elefantar som menneske. Når eg sjølv har eit så brennande ynskje om å leve, korleis kan eg då klare å drepe noko som ønskjer det same?Svaret er enkelt: Eg kan ikkje.

Ein verken kan eller bør unngå døden, men det betyr ikkje at ein skal fremje den. Eg har ete fisk, men ikkje noko anna kjøt i heile mitt liv. For fire-fem år sidan byrja eg å tenkje på grunnene til å ikkje ete kjøt. Det var då eg slutta å ete fisk. Eit år etter det igjen slutta eg å ete gelatin.

Mitt liv er eit bevis på at eit menneske ikkje treng å ete kjøt, at det ikkje er nødvendig. Når det ikkje er nødvendig å drepe, så bør ein heller ikkje gjere det. Kjøt er ikkje eit dyr, eit individ, men organisk materiale utan liv. Så det at eg ikkje et kjøt, er meir ein symbolsk handling, ein demonstrasjon mot nedslaktinga.

Eg håpar at andre også vil bli med på denne demonstrasjonen, at andre også vil sjå verda ut ifrå andre synspunkt enn seg sjølv. Vi er trass alt langt frå alt som eksisterer. Vi er berre ein liten del av mangfaldet.