DEBATT: Bare siden september har antallet mennesker som holder på å sulte ihjel, steget fra 11 til 14 millioner.

Akkurat nå risikerer 14 millioner mennesker å sulte ihjel i Jemen. Det tilsvarer halvparten av landets befolkning. Krisen omtales som en av verdens verste humanitære katastrofer. Det kan se ut som om en våpenhvileavtale nærmer seg, men millioner av mennesker risikerer fortsatt å dø av sult.

I september fryktet FN at de ville tape kampen mot sulten i Jemen. Siden da har antallet mennesker som holder på å sulte ihjel, steget fra 11 til 14 millioner.

Rauand Ismail

Sultkatastrofen i Jemen er menneskeskapt. Den er utløst av konflikten mellom den Saudi-ledede koalisjonen og opprørsgruppen Houthi. Allerede før konflikten var Jemen et fattig land, og under krigshandlingene er mattilførselen inn i landet blitt hindret. Verdenssamfunnet har gjort lite for å stanse konflikten.

En krise som er menneskeskapt, kan løses av mennesker. Det er på tide at verden gjør det den kan for å skape fred i Jemen. At USA nå har bedt om våpenhvile, er et fremskritt, men den sultende befolkningen har ikke tid til å vente på lange fredsforhandlinger. De trenger nødhjelp nå. Hvis ikke vil katastrofen gå inn i historiebøkene som da verden lukket øynene mens Jemens befolkning sultet ihjel.