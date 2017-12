Sårbare kvinner i Bergen blir brukt i eit kynisk spel om pengar.

Haukeland universitetssjukehus kranglar med Bergen kommune om kven som har ansvaret for kvinne og barn etter fødsel (BT 10/12). At sjukehuset vil dytte ansvaret for barselkvinnene over til kommunen utan at pengane føl med, bør ikkje overraske nokon. Det som bør overraske er at dei får lov. Barselkvinner i Bergen blir her brukt i eit kynisk spel om pengar. Staten som sjukehuseigar er ansvarleg for situasjonen. Men helsedepartementet og politisk leiing tek ikkje ansvaret. At Bergen kommune protesterer, er forståeleg.

Ingen ting er gale med utviklinga der fleire kvinner kan reise heim tidleg etter fødsel, om dei sjølv vil. Kvinnene kan sjølvsagt få god oppfølging i kommunen i staden. Dette er også i tråd med dei nasjonale faglege retningslinene for barseltilbodet. Men, tilbodet må vere differensiert etter behov. Og ikkje minst, så må det kommunale tilbodet eksistere. Det gjer det ikkje i dag.

Haukeland universitetssjukehus startar i feil ende. Dei kuttar i tilbodet før kommunen har bygd opp sitt. Dei planlegg nytt sjukehus utan barselrom for friske kvinner. Dei satsar på at dei fleste kvinner som føder barn, ikkje treng å måtte overnatte etterpå. Så forventar dei at Bergen kommune tek over resten av jobben. Men som i resten av kommune-Noreg er jordmordekninga elendig i Bergen. Regjeringas delvise øyremerkja satsing på helsestasjon – og skulehelsetenesta har i svært liten grad ført til fleire jordmødrer. Regjeringa har ikkje gjort nokon ting med takstane for jordmortenester, som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sjølv var svært opptatt av måtte endrast då han var stortingsrepresentant i opposisjon.

Då Samhandlingsreforma vart innført i 2012, fekk kommunane ansvaret for dei utskrivingsklare pasientane. Dette handla mest om eldre pasientar som venta på korttidslass på sjukeheim. Den endringa var problematisk nok. Men det var ei mindre endring enn det som no skjer med barseltilbodet. Kommunane sitt ansvar for dei utskrivingsklare pasientane var kjent frå før. Presiseringa førte og til at kommunane fekk overført pengar som sjukehuset ville kunne «spare» på denne omlegginga.

Men kommunane får ingen ekstra midlar når Haukeland universitetssjukehus kuttar barseltilbodet sitt. Det handlar ikkje berre om Bergen kommune. Os, Askøy og Fjell har hatt gode erfaringar med nær-jordmorsenter for barselkvinner som reiser tidleg heim. Haukeland universitetssjukehus har til no vore med å delfinansiere dette. Men no må også desse tilboda fullt ut bli kommunalt finansiert.

Det er eit problem når sjukehusdirektørane sjølv definerer at sjukehusa ikkje lenger treng ta ansvar for kvinners barseltid. Det skjer utan at stortinget har drøfta det. Det skjer utan at kommunane veit det. Men garantert med velsigning frå øvste politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet. Men helse- og omsorgsminister Høie (H) burde forstå at han er helse- og omsorgsminister for kommunehelsetenesta også, og ikkje berre opptre som ein sjukehusminister. For barselkvinner sluttar ikkje å vere barselkvinner, sjølv om det ikkje lenger er plass for dei i herberget.