Mener virkelig UiB at det ikke er alvorlig og dypt problematisk at det ikke lenger skal være mulig å ta mastergrad i teatervitenskap i teaternasjonen Norge?

«Norsk teater har ikke noe imot akademisk tenkning. Det har noe imot tenkning overhodet.»

Slik raljerte bergenseren Georg Johannesen over det norske teaterlandskapet i sin tid. Mye har skjedd på teaterfeltet siden den gang, noe universitetet bør være fullstendig klar over. Nå kunne Johannesen like gjerne snakket om UiB.

Universitetet i Bergen og dekan Jørgen M. Sejersted truer det teatervitenskapelige miljøet i Norge. De nedbemanner fra tre til to ansatte vel vitende om at det da blir umulig å tilby mastergradsutdanning. Dette vil i praksis utradere kvalitativ teaterforskning i Norge, siden UiB påtok seg et nasjonalt ansvar for faget da det ble nedlagt ved UiO i 2012.

Dette skjer i en tid da norsk scenekunst er mer interessant enn noensinne: Et mangfold av uttrykk lever side om side og tøyer grensene for hva scenekunst er og kan være. Flere publikummere enn noen gang opplever den brede viften av kunstuttrykk som vises og det er stor politisk enighet om å satse på feltet.

Teatervitenskapen har vært en viktig premissleverandør for den voksende refleksjonen om og videreutviklingen av norsk teater. Vi trenger fortsatt et aktivt teatervitenskapelig miljø med høy kompetanse: Et fagmiljø som løfter blikket og leser kunstpraksisen i en større sammenheng.

Det kan virke som om de har glemt teatervitenskapens innflytelse på sentrale vitenskapelige disipliner som sosiologi, sosialantropologi, kjønnsforskning, kunsthistorie, religions-, medie- og litteraturvitenskap. Teatervitenskapen har påvirket disse med sitt blikk og utviklingen av sentrale begreper som rolle og rollespillet, iscenesettelse og selviscenesettelse, dramaturgi, maske og performativet.

For småpenger utraderer de et helt fagfelt fra norsk akademia. Dette skjer i en tid der humanistiske fag nedprioriteres over hele linja, men det bør kunne kreves av en dekan at han løfter blikket og sørger for å ivareta den siste resten av kvalitativ forskning på det mangfoldige og ekspanderende teaterfeltet.

Det er vanskelig å forstå hvordan rektor ved UiB kan la dette skje i Holbergs fødeby, en kulturby der også et annet bysbarn, Ole Bull, etablerte det første norske teatret med Bjørnson og Ibsen som ledende figurer. Byen som soler seg i glansen av Festspillene, Carte Blanche, BIT-teatergarasjen, Den Nationale Scene og et Hordaland Teater sterkere enn noen gang.

Mener virkelig rektor at det ikke er alvorlig og dypt problematisk at det ikke lenger skal være mulig å ta mastergrad i teatervitenskap i teaternasjonen Norge? Dette vet vi alle vil redusere mulighetene for rekruttering til phd og stipendiatstillinger og dermed fremtidig forskning på feltet.

Norsk dramaturgiforum vedtok enstemmig å støtte protesten mot nedbyggingen av teatervitenskap i Bergen på møtet 29.11.17.