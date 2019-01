DEBATT: Det er på tide det offentlige tar ansvar for bussjåførene.

Rødt Bergen

I Bergens Tidende 19. januar har bussjåfør Kjell Gytri et tankevekkende innlegg om dårlige arbeidsforhold. Slik jeg forstår Gytri, har det blitt for mye fokus på pris i anbudsrundene. På Stortinget og i fylkestinget snakkes det med rette fint om mer kollektivtrafikk og bedre klima. Men partiene som stadig vil ha mer konkurranse, har glemt dem som kjører buss, bybane, tog og ferger. Når Gytri viser til hvordan sjåfører presses ut av yrket, er det både alvorlig for den enkelte og for samfunnet.

Konkurransen fører til angrep på lønn, pensjon og arbeidstid. Det er urimelig at det er de ansatte som skal betale prisen for økte overskudd i bedriftene og kutt i offentlige ytelser. Gjennom Skyss har fylket sørget for at anbudsspiralen fortsetter nedover, og dermed også ødeleggelsen av yrkesstoltheten.

Det er på tide det offentlige tar ansvar for bussjåførene, avvikler anbudsjaget og oppretter et fylkeskommunalt kollektivselskap som kjører bussene selv. Det er tross alt en grunnleggende velferdstjeneste vi snakker om.