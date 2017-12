Byrådet valgte 19. desember å utsette avgjørelsen om bybanetrasé gjennom Sandviken. Dette er godt nytt for oss som ønsker E39 ut av nabolaget vårt.

Byrådet skal å se grundigere på løsningen vi ønsker oss, nemlig å flytte trafikken vekk fra bomiljøet, ved å forlenge Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg. Det er gledelig at byrådet tar beboerne på alvor, og lytter til våre ønsker om god byutvikling i bydelen vår.

Vi deler mange av byrådets visjoner for en god by. Vi ønsker Bybanen velkommen, og håper vi kan se positive endringer langs banen, slik man har sett i Bergen sør. Vi ønsker at syklister og myke trafikanter skal ha forrang i vår del av byen.

Vi ønsker oss et lokalt knutepunkt rundt bybanestoppet ved NHH, der vi kan få flere tilbud og mer næring, slik at folk kan få tak i det meste de trenger nær hjemmet.

Alf E. Andresen

Vi ønsker oss en ordentlig skolevei for barna våre, og oppholdsplasser frie for svevestøv og eksos. Vi ønsker en grønn og støyfri hverdag. Vi ønsker en stillegående, bybane i dagen, som er synlig og miljøskapende. Vi ønsker utvikling, men vi ønsker oss utvikling med kvalitet. Denne kvaliteten uteblir dersom beboerne må slåss om plassen med 55 000 biler daglig, og Bybanen gjemmes i fjellet. En bane i dagen, i Åsaneveien oppfyller bybanens egne målsettinger, og har alle forutsetninger for å bli en suksess.

Det skjer mye positiv byutvikling i Bergen for tiden. Ytre Sandviken er en del av Bergenhus, bare 15 minutter på sykkel fra Torgallmenningen. Dersom Åsaneveien blir lokalvei, med bybane og sykkelløsning, kan vi igjen få lov å bli Bergen sentrums «ytrefilet».