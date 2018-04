Det ser dessverre ut som vi er like tafatte når det gjelder å forsvare landet vårt som vi var før 2. verdenskrig.

Det er nå 78 år siden landet vårt sist ble angrepet og okkupert av Tyskland. Fem års tysk okkupasjon ventet, og etter krigen var mantraet «Aldri mer 9. april» en ledestjerne for norsk forsvars-, utenriks-og sikkerhetspolitikk opp til våre dager.

Tyskland ville ha tilgang til Atlanterhavet, og plass til å bygge «Festung Norwegen» som en del av Atlanterhavsvollen. Tyskerne trengte isfrie og trygge havner, norsk elektrisk kraft, jernmalm fra Kiruna/Narvik for våpenproduksjon, og tilgang til fiskeressursene for å gi mat til en sultende tysk befolkning.

En ufattelig krigsgjeld fra 1. verdenskrig gjorde det enkelt for ekstreme politiske partier å agitere for en ny og bedre fremtid, og verdensherredømme for det tyske riket. Signalene om at Tyskland forberedte krig var mange, men ble ikke tatt alvorlig av den norske regjeringen og våre øverste offiserer.

Og vi hadde ikke et forsvar og en regjering som var våkne nok og beredt på å forsvare vårt land og våre verdier.

Etter krigen ble vi medlem av NATO, og fikk en robust forsvarsstruktur basert på den kalde krigens trussel fra Sovjetunionen. Invasjonsforsvaret ble etablert, med sterke befestningsanlegg langs kysten, en slagkraftig marine, store stående hæravdelinger i Nord-Norge, distriktskommandoer, et sterkt luftforsvar og et stort Heimevern.

Etter oppløsningen av Sovjetunionen gikk Norge over til et innsatsbasert, mobilt forsvar basert på asymmetriske trusler – for å kunne bidra til alt fra terrorangrep, humanitære katastrofer og naturkatastrofer, til «Out of Area Operations» mot diktatoriske stater som truet verdensfreden.

Norge er i dag like geostrategisk viktig som tidligere. Vi er rikere og har mer ressurser enn de fleste andre land, og er et av verdens beste land å leve i. Men det virker som vi overhodet ikke er interessert i å betale forsikringspremien i form av et forsvar, politi og domstoler som skal trygge våre verdier og virke avskrekkende på aggressorer.

Nedbyggingen av basestrukturene har ført til at «alle eggene er samlet i få kurver», og de er lett å sette ut av spill av en militær aggressor. Hvis Haakonsvern, Ørland og Rena tas, er Norge satt ut av spill militært. Vitale kystkapasiteter som Sjøheimevernet og våre kystfregatter er eller skal nedlegges, slik at kysten vår er ubeskyttet.

Våre havgående fartøyer er for få til å utgjøre noen avskrekning mot en aggressor. Vi har et svært svakt forsvar mot luftangrep, og et Heimevern som knapt kan ivareta forsvar av våre viktigste industrianlegg. Hæren kan til nød forsvare en mellomstor by - hvis styrkene ikke er i utlandet.

Bjørge, Stein

Mange av våre viktigste overvåkningssystemer er foreldet. Det er ikke seighet og utholdenhet nok i forsvarsstrukturen til at vi kan forsvare oss over tid, til eventuelle allierte forsterkninger kan bistå oss. Forsvarets viktigste utdanningsinstitusjoner er blitt stadig mer «sivilrettet» og mindre målrettet mot forsvarets behov, samtidig som vi får stadig mer høyteknologisk militært materiell som krever spesialutdannet personell.

Problemet i dag (som før 2. verdenskrig) er at vi også mangler nøkkelpersonell til å anskaffe, klargjøre, vedlikeholde og operere våre stridsenheter. Mange har også stilt spørsmål om våre allierte er villige til å bistå oss når våre baser er så dårlig beskyttet, og vi selv har investert så lav prosentandel av BNP i oppbyggingen av eget forsvar.

Vi vet at verden er mer ustabil og uforutsigbar i dag enn på lenge.

Samtidig er NATO-landet Hellas bankerott, og de fleste andre allierte reduserer sine forsvarsbudsjetter. NATOs hovedbarriere i sør, Tyrkia, inngår for tiden samarbeid med Russland om forsvarsmateriell, og intensjonsavtaler med Iran for å knuse kurderne. USA har konsentrert sine styrker i Asia. NATO er derfor mer avhengig av rike Norge enn tidligere. Norges strategiske beliggenhet er fortsatt like viktig som før, og våre rikdommer i havet og på land er større enn noen gang.

Spørsmålet er om vi er like tafatte når det gjelder å forsvare landet vårt i dag som vi var før 2. verdenskrig. Det ser dessverre slik ut.

Vi er i dag langt unna det minimumsforsvaret som Stortinget har vedtatt. Forsvaret har vært bevisst underbudsjettert i flere tiår, og bevilgningene dekker ikke reelle driftskostnader. Regjeringens budsjettildeling til forsvaret er i dag på ca 1,5 prosent av BNP og ser ut til å gå nedover - mens gjennomsnittet i NATO er over 1,6 prosent. Statsministeren har sagt at målet er 2 prosent av BNP? Hvorfor love noe slikt når hun overhodet ikke mener noe med det, og heller vil bruke penger på skattelette til de rikeste? Når kommer pengene?

Det skal bli spennende å se hvor mye som bevilges til forsvaret til høsten slik at «Aldri mer 9. april» kanskje kan bli en realitet og ikke bare en flau frase ved høytidelige anledninger.