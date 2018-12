«Du har såå fine pupper! Har alltid lurt på hvordan det føles!»

Homofile menn misbruker makt ved å objektifisere, fremmedgjøre og usynliggjøre andre skeive.

TA ANSVAR: Homofile menn misbruker makt ved å objektifisere, fremmedgjøre og usynliggjøre andre skeive. Jeg vil at de skal ta ansvar for det miljøet de skaper. For de som holder seg hjemme, for de som føler seg utestengt fra skeive miljøer, skriver Annette Behrens.

Annette Behrens Student og lærer

Publisert 21. desember 2018

Jens Kihl skriver om trakassering av homofile menn, og går inn for at metoo-debatten også må inkludere skeive. Han skriver at han har snakket med flere homofile, de fleste menn.

Mens jeg leser, kjenner jeg det boble i brystet. Som (skeiv) kvinne har jeg også blitt trakassert.

2009: Jeg er for første gang på en stor, skeiv fest. Det er god stemning, alle er småfulle, og vi danser i en stor gruppe. Jeg husker følelsen av å være omgitt av alle mulige skeive og hvor fint det føltes å bare kunne danse. Jeg er ikke redd for å bli stirret på eller tatt på.

Jeg danser tett med noen menn jeg ikke kjenner så godt. Snikende kjenner jeg hender på rumpen min. Bakfra griper noen puppene mine. Jeg reagerer ikke med en gang. Jeg har drukket og skjønner ikke situasjonen. Etter noen sekunder prøver jeg å flytte meg, og tar hendene vekk. Jeg snur meg. Mannen bak meg ser uforstående på meg.

«Du har såå fine pupper! Har alltid lurt på hvordan det føles!»

2011: På den faste skeive bulen, åpner en venn av meg armene varmt mot meg. Jeg smiler, og gir ham en klem. Plutselig kjenner jeg et hardt grep i skrittet. Det gjør vondt. Jeg rykker baklengs i sjokk og skriker mot ham, «Hva søren?» Han ler og tar hendene opp i været.

2016: Jeg er ute på en pub for første gang, til tross for at det er en kjent og populær homobar i byen jeg bor i. Denne kvelden er det «drag king» kveld, og stedet er fylt av mangfoldige kjønnsuttrykk. Jeg går ut i pausen for å få litt luft.

I bakgården møter jeg en mann som gir meg en sigarett. Vi kommer i snakk, om kvelden og showet. Han stryker meg på armen. Jeg sier at jeg ikke synes det er komfortabelt. «Dere mannehatere altså! Tåler ingenting!» Jeg prøver å forklare at jeg bare ikke liker at folk jeg ikke kjenner tar på meg. Det jeg ikke sier er at det også er fordi det bare er oss to her ute, han er større enn meg og han er full.

Han blir sint. «Dere kommer hit og tar over stedet vårt.» Han beveger seg mot meg, «Vi er her for å ha det gøy, dra hjem din lille fitte!»

Jeg husker ikke sist gang jeg dro på et skeivt utested uten å tenke meg godt om. Jeg orker det rett og slett ikke. Homofile menn dominerer i det skeive miljøet, og noen ganger kan det være verre enn å gå på en streit bar.

Jeg føler meg nesten som en forræder når jeg skriver dette. Som skeiv setter jeg enormt pris på å ha et miljø jeg kan gå til. Det er det ikke alle som har. Men det er ikke et utopia, selv om vi så sterkt skulle ønske at det var det. Det finnes trakassering, ekskludering, vold og voldtekt her også. Jeg kjenner transpersoner og rasifiserte skeive som har opplevd vold på skeive utesteder. Det Jens Kihl beskriver er forferdelig. Jeg vil stå opp for han, og jeg vil stå opp for andre. Jeg vil ha respekt fra både heterofile og homofile menn.

Men nå snakker jeg til hvite, homofile menn og den makten dere har i det skeive miljøet. Jeg er lei av å prøve å ta plass. Så igjen roper jeg «me too». Jeg vil at homofile menn skal ta ansvar for det miljøet de skaper. For de som holder seg hjemme. For de som ikke kan komme ut til familie og venner, og som i tillegg føler seg utestengt fra skeive miljøer.

Homofile menn misbruker makt ved å objektifisere, fremmedgjøre og usynliggjøre andre skeive. Slik holdes skeiv offentlighet tilbake. Sex mellom kvinner er ekkelt, pupper er morsomme og det er helt greit å ta en «Trump».

Enten skjer det meg, eller så er det vennene mine. Jeg bryr meg ikke om du ikke er tiltrukket av kvinner. Slutt å ta på oss!

