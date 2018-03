Politiets omgang med sannheten er ikke etisk forsvarlig.

Kristel Lee Høgslett, fungerende leder ved juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet (PU), prøver å bortforklare det faktum at politiet brøt seg inn i et pågående kirkeasyl i vår kirkebygning i Fitjar kommune.

Forklaringen var opprinnelig at kirkeasylets lengde ga dem en legitim rett til å gå inn.

Elleve måneder synes de var nok. Bevæpnet med pistoler pågrep de et kristent foreldrepar, som sov fredelig i en dobbeltseng sammen med sine to gutter på under 6 år. I barnesengen ved siden av sov en baby sin søte søvn.

Politilederen på Fitjar var tydelig stolt av jobben som ble gjort. Alt gikk stille og rolig for seg, og ingen ble skadet.

Dobbeltsengen er trampet i stykker av grove politistøvler. Familiefaren ble så skadd at han fortsatt ligger på sykehus. Lyden av døren som ble sprengt opp kunne høres 200 meter unna. Skrikene vekket nabolaget.

Politiet hadde naturligvis ikke gjort noe galt. PU hadde i forkant gjort kirkelokalet om til et bolighus med et pennestrøk, uten vår viten. Det var ikke nødvendig med behandling hos bygningsmyndighetene i kommunen, slik vi andre må gjøre ved omregulering.

Ørjan Deisz

Men familien hadde ikke bodd der i elleve måneder. De hadde bare bodd der i to måneder og tre uker. I møte med bevis på dette måtte da PU si at de tok feil?

Svaret ble i stedet: «Vi ser at tidligere uttalelser kan være egnet til å gi et annet inntrykk, og er glad for at vi kan presisere dette».

Videre uttalte PU at: «Selve botiden i bygningen er verken avgjørende eller sentral for politiets vurdering av retningslinjene.»

Stikk i strid med tidligere uttalelser.

Forklaringen var nå: «Grunnlaget for PUs vurderinger har vært bygningens funksjon, og at den primært har vært brukt til å huse familien.»

Dette stemmer ikke. Den 28. november hadde vi et kirkelokale, som en tid ikke hadde hatt regelmessig bruk. Vi har ikke avvigslet eller gjort lokalet om til noe annet. Tvert imot har vi pusset det opp for å kunne bruke det mer etter hvert.

Den 29. november søkte familien inn i kirken for å få trygghet imot å bli sendt ut til en meget usikker fremtid.

Vi flyttet et av våre to ukentlige møter til Betania på Fitjar. Dermed var det i bruk nettopp til formålet som møtested, samtidig som det bodde en familie i kirkeasyl der.

I løpet av 13 uker arrangerte vi hele elleve ukemøter, flere uformelle samlinger, og en julefeiring med julegudstjeneste, julemiddag og pakker til alle i lokalet. Besøket på samlingene var fra ca. 20 og opp i 55 personer.

Lokalet har nesten aldri vært flittigere brukt som kirkelokale, enn nettopp den perioden. Dette fikk ikke politiet med seg.

Jeg regner med at kirkelokalet var å regne som et kirkelokale før familien gikk inn i huset og bodde der, selv etter PU sin definisjon. Er ikke lokalet et kirkelokale når det brukes i den hensikt?

Kirkeasyl er en nødrett som vi har, og nødretten setter andre, svakere lover ut av kraft. Hvis en ikke kan bo i en kirke under kirkeasyl, hvor skal de bo da? Jeg trodde faktisk det var det som var kirkeasyl?

Dessverre er dette veldig skadelig for politiet. De bryter sine egne etiske regler, de lager nye regler ved behov, og tilliten svekkes i folket de skal tjene.

Det er en veldig alvorlig tilstand for samfunnet når politiet ikke respekterer reglene som de er satt til å følge.