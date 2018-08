Nei, det er ikke snakk om sjalusi. Det er et forsøk på å gjøre landet bedre.

Å forsøke å gjøre noe med de økende forskjellene, er ikke et tegn på sjalusi eller misunnelse, slik Martine Jordana Baarholm, nestformann i Hordaland FpU påstår i sitt leserinnlegg. Det er et tegn på at vi i SV tar et problem som blant annet International Monetary Fund (IMF) har sagt at kan undergrave bærekraftig vekst, på største alvor.

Det finnes etter hvert mange forskningsartikler som sier at mindre forskjeller leder til mer vekst, ikke motsatt. De sier også at økende forskjeller fører til mer kriminalitet, mer sykdom, mer narkotikamisbruk, osv. Det er disse utfordringene vi ønsker å gjøre noe med, og da må man få stoppet, og helst reversert, de økende forskjellene i lønn og formue.

Baarholm får det til å virke som om målet til SV er å skaffe staten, altså seg selv, mest mulig penger ved å sette opp skattene. Hun glemmer nemlig helt å nevne at vi ønsker å senke inntektsskatten for folk flest.

Faktisk vil de aller aller fleste med en årsinntekt under 600.000 kroner få adskillig bedre råd med SV enn med høyrepartiene.

Det er med andre ord snakk om en omfordeling, ikke økte skatter. Den eneste økningen er en reversering av dagens regjerings skattekutt, men dette vil som nevnt ikke ramme folk flest.

Videre påstår Baarholm at formuesskatten hindrer bedriftenes vekst og dermed nye arbeidsplasser. Også her ser hun tydeligvis vekk fra all forskning på området, og alle økonomiske eksperters råd.

De er nemlig temmelig samstemte om at kutt i formuesskatten ikke fører til flere arbeidsplasser. Bare tre av Norges 25 fremste eksperter støttet kuttet. Selv Erna Solberg har gått ut og sagt at hun ikke vet om milliardkuttene i formuesskatt skaper jobber. Men hun vil fortsette med kuttene. Forstå det den som kan.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Så var det arveavgiften, eller dødsskatten som Frp liker å kalle den. Nok en gang er økonomene enige med SV. 23 av 25 av landets fremste eksperter støtter oss her.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) anbefaler også land å ta i bruk arveavgiften for å få ned de økende forskjellene i formue. Derfor ønsker vi å gjeninnføre arveavgiften, men med en mer omfordelende profil enn den hadde før. Det vil si at man skal kunne arve mer før man betaler arveavgift, og muligens trinnsatser som gjør at det først er de større formuene som vil merke endringene.

Kanskje er det på tide at Frp også begynner å høre litt på forskerne og ekspertene?